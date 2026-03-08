8 de marzo de 2026 - 09:03

El histórico trencito del Parque de Mayo, cada vez más cerca de volver a andar

Ya comenzaron los trabajos de reparación de los 1.200 metros lineales de las vías del trencito del Parque de Mayo.

Ya comenzaron los trabajos para volver&nbsp; echar a andar el histórico trencito del Parque de Mayo.



Por Fabiana Juarez

Falta menos para volver a pasear en el trencito del Parque de Mayo. Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que ya comenzaron los trabajos para reparar las vías y los túneles como parte de la segunda etapa del Máster Plan de este paseo. Cabe recordar que la primera obra en este marco fue la inauguración del nuevo sector de juegos.

Según dijeron desde Infraestructura, en los próximos días se va a retirar el tren de la estación del parque para trasladarlo al depósito de la empresa donde se realizará todo el proceso de restauración. Mientras que, en paralelo, se va a intervenir el circuito de este vehículo.

Ya comenzaron a reparar las vías del circuito del trencito del Parque de Mayo.

Explicaron que los trabajos en este sector incluyen la reparación de 1.200 metros lineales de vías, reestructurando las bases metálicas y de hormigón para garantizar una circulación segura. También se van a reparar y poner en valor los túneles, y se va a readecuar la dirección del recorrido.

Actualmente, ya se completó el cierre perimetral del área de trabajo, junto con tareas de limpieza y el inicio de la demolición de los hormigones de las antiguas vías. Todo el sector quedó cerrado con malla plástica para evitar inconvenientes con los peatones, además de incorporarse vigilancia y alumbrado de obra.

Los primeros trabajos también incluyen la reparación y puesta en valor de los túneles.

Por último, según informaron desde infraestructura se va a readecuar el sector de pérgolas y la antigua estación del tren dentro del parque, que será acondicionad como la zona de carga del trencito cuando vuelva a funcionar. Allí también se realizarán trabajos para adaptar ese espacio a su nuevo uso.

El trencito del Parque de Mayo en marcha

En cuanto al funcionamiento del tren, se va a adaptar una de las tres locomotoras existentes para que vuelva a prestar servicio, según dijeron desde Infraestructura. El sistema va a funcionar con batería de litio, reemplazando el sistema de combustión a gasoil. Además, el tren contará con cuatro vagones con capacidad para cuatro personas cada uno, es decir, 16 pasajeros más el conductor, y se realizará la reparación del chasis tanto de la locomotora como de los vagones.

También se incorporarán mejoras vinculadas a la seguridad y la accesibilidad. En los cruces con veredas se instalarán barandas, nueva señalización y elementos de señalización inclusiva para personas no videntes, como las baldosas podotáctiles.

