El Registro de Deudores Alimentarios de San Juan creció un 18% en lo que va del año

El Registro de Deudores Alimentarios de San Juan continúa creciendo. En lo que va de 2026, el listado sumó nuevas altas y ya son 629 los sanjuaninos que forman parte del registro a finales de septiembre, un crecimiento cercano al 18% respecto de las 533 que figuraban en diciembre del año pasado. Detrás de esta evolución, desde el área encargada de administrar el padrón advierten una mayor agilidad en los procesos judiciales que derivan en la declaración de morosidad.

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Los datos fueron brindados a DIARIO DE CUYO por Marcelo Pintos, titular de la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial de la provincia, quien señaló que en lo que va del año han registrado 57 pedidos de ingreso , mientras que las bajas se dan en menores cantidades. As su vez detalló que del total de personas que forman parte del registro, 7 son mujeres. Para febrero de este año había cinco, destacando que el mayor ingreso sigue siendo de hombres.

Si bien cada mes tiene su comportamiento, el de septiembre fue significativo de acuerdo a lo que explicó el funcionario judicial. Solo durante ese mes se incorporaron 15 personas y se registraron dos bajas. De esta manera, el listado mantiene una tendencia creciente, aunque las altas y bajas pueden modificar su composición a lo largo del año.

Pintos aclaró que desde su área no realizan un análisis de los motivos particulares que llevan al incremento de las incorporaciones, debido a que su función consiste en recibir las órdenes judiciales para registrar a los deudores. Sin embargo, identificó un cambio en la dinámica de los procesos. “Observo mucha más celeridad en los procesos, desde la gestión de la Oficina Judicial y los jueces más dedicados a lo jurisdiccional. Eso está haciendo mucho más ágiles los procesos y, por ende, la declaración de deudores morosos”, explicó.

El crecimiento del padrón no es un fenómeno reciente. Las cifras de los últimos años muestran una evolución ascendente en la cantidad de personas incorporadas al Registro de Deudores Alimentarios de San Juan.

En 2021, el listado contaba con 293 personas. Un año después, la cifra llegó a 376 y en 2023 ascendió a 390. Durante 2024 se registraron 450 personas, mientras que en 2025 el total trepó a 533.

Con los actuales 629 integrantes, el registro acumula un aumento de aproximadamente el 115% respecto de 2021. Es decir, en cinco años la cantidad de personas incluidas en el padrón pasó a ser más del doble.

Qué incumplimientos llevan a integrar el Registro de Deudores Alimentarios

La Ley 7072 establece que pueden ser incorporadas al registro aquellas personas que adeuden tres o más cuotas consecutivas o cinco o más cuotas alternadas de alimentos, sean provisorios o definitivos.

La inscripción puede estar acompañada de otras medidas dispuestas por los juzgados competentes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país, restricciones para ingresar a determinados establecimientos recreativos o deportivos y la ampliación de embargos sobre bienes.

Además, quienes figuran como deudores alimentarios no pueden ser proveedores del Estado. Si la persona registrada mantiene un vínculo contractual con una repartición pública, esta deberá retener el importe adeudado y depositarlo a la orden del juzgado interviniente. En el caso de las personas jurídicas, las exigencias pueden alcanzar a sus directivos y representantes legales, según las decisiones judiciales que correspondan.

Cómo consultar si una persona figura en el listado

La consulta del Registro de Deudores Alimentarios puede realizarse de manera digital. Según explicó Pintos, los sanjuaninos que cuentan con acceso al sistema de Ciudadano Digital (CiDi) pueden verificar de forma inmediata si su nombre aparece en el listado.

Esta herramienta permite obtener información sin necesidad de concurrir personalmente a la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial, especialmente cuando se requiere acreditar la situación registral ante una institución u organismo.

El crecimiento del registro vuelve a poner en foco el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y el funcionamiento de los mecanismos judiciales destinados a identificar a quienes mantienen deudas. Con 629 personas incorporadas y nuevas altas registradas durante septiembre, el padrón provincial continúa ampliándose.