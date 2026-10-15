El Tren Solidario partió hacia San Juan: el itinerario previsto y el momento histórico que se vivirá en Albardón

Por segundo año consecutivo el Tren Solidario llegará a San Juan . Tras el éxito del viaje realizado en marzo del 2025, en esta oportunidad se sumarán nuevos destinos y se vivirá lo que sin duda será un momento histórico cargado de emoción y nostalgia en Albardón. Sucede que luego de 57 años de ausencia, volverá a pasar un tren con pasajeros en el departamento.

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El ferrocarril partió de la Estación de Haedo este miércoles 14 de octubre en horas de la tarde noche. Conforme señalaron desde la organización se inscribieron aproximadamente unos 200 pasajeros, prácticamente la misma cantidad que se registró durante el último viaje a la provincia. Cabe recordar que los pasajeros viajan en calidad de voluntarios, por lo cual para poder ser parte de la cruzada deben colaborar con donaciones, que generalmente son alimentos no perecederos por cada persona.

Si bien desde la organización apuntaron en contacto con DIARIO DE CUYO que por el momento no tienen un estimado de la cantidad de donaciones, debido a que durante el primer tramo del recorrido se seguirán sumando tanto voluntarios como donaciones. Sin embargo, estiman que estarán rondando o superando las 25 toneladas registradas en la cruzada del año pasado.

“Las donaciones se irán descendiendo en las localidades recorridas, como Albardón, Caucete, Casuarinas y Cañada Honda”, precisaron desde la coordinación de prensa del proyecto Tren Solidario, una iniciativa de la Revista Rieles.

El arribo del tren está previsto para horas de la mañana del sábado 17 de octubre y el acto principal se realizará en Albardón. El horario final estará sujeto a las condiciones del viaje y que no surjan imprevisto sobre los rieles. Allí se espera una gran cantidad de personas que se acercarán para recibir el tren, hecho histórico para el departamento, ya que hace más de cinco décadas que no presencial algo igual.

Posterior al acto, la unidad se dirigirá hacia Caucete, donde permanecerá hasta el lunes 19 de octubre. Allí, todos los sanjuaninos interesados tendrán la oportunidad de visitar el museo itinerante que viaja dentro del ferrocarril. Se trata de un coche papal, el coche reservado presidencial y dos coches históricos Pullman del Ferro Club de Escalada. El museo estará disponible en Caucete desde la tarde del sábado, durante todo el domingo y hasta el lunes, para que los vecinos puedan recorrer el patrimonio ferroviario en persona.

El lunes 19 partirá la unidad hacia las localidades de Cañada Honda, en Sarmiento, y las Casuarinas, en 25 de Mayo, donde se estarán descendiendo donaciones y se tomará contacto con los vecinos.

En la previa del viaje, el director del tren Solidario, Sergio Rojas, destacó que la decisión de regresar a San Juan fue debido a una promesa que varios voluntarios le realizaron a la santa pagana sanjuanina. “El motivo de volver a Cuyo en parte es porque somos la mayoría de los voluntarios creyentes de la Difunta Correa y le prometimos que íbamos a volver”, había destacado.

Con un tren sobre los rieles, el viaje ya está en marcha y todos los preparativos se concentran para el acto central en Albardón, donde seguramente, teniendo en cuenta el escenario que se vivió durante el año pasado, serán varios los vecinos que llegarán hasta la zona para poder ser parte del momento histórico que apela a la nostalgia.