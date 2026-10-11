Emitieron alerta meteorológica por tormentas en San Juan para este lunes

Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de tormentas localmente fuertes, con granizo, ráfagas de más de 60 km/h y abundante lluvia en cortos períodos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes en San Juan

San Juan estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde y la noche de este lunes 12 de octubre, según informó la Dirección de Protección Civil. El aviso advierte sobre la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por ráfagas intensas, caída de granizo y precipitaciones abundantes en poco tiempo.

De acuerdo con el informe oficial, las tormentas podrían presentar ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas de la provincia.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, es importante evitar circular por calles anegadas, alejarse de árboles y estructuras que puedan desprenderse y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También se aconseja no sacar la basura durante las precipitaciones para evitar obstrucciones en los desagües.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia: