En 2025, ocho personas perdieron la vida en San Juan mientras hacían prácticas recreativas en los cerros

El rescate del endurista que el 16 de marzo se extravió en un cerro de Los Berros volvió a encender la preocupación por la práctica de actividades en la montaña sin conciencia ni responsabilidad. El GERAS , grupo especial de la Policía de San Juan , dijo que en el 2025 fueron 8 las personas que perdieron la vida en la montaña.

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‘Los números son alarmantes. Hablamos de 8 muertes en la montaña en un año’, dijo Cristian Medina, oficial principal y jefe interino del GERAS (Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad), quien agregó que tras la pandemia muchas personas se inclinaron por la práctica de trekking y de actividades similares en los cerros, aunque sin tener el conocimiento básico para hacerlo de manera segura.

Medina contó que estas muertes ocurrieron tanto por caídas y golpes como por cuestiones naturales como una descompensación. También agregó que la mayoría de las víctimas fatales practicaba trekknig , y que sólo una mujer murió ahogada tras caer con su bicicleta en un curso de agua cuando circulaba por un sendero en altura.

Entre el 2025 y lo que va del 2026, el grupo GERAS de la Policia de San Juan, intervino en 30 casos de búsqueda y rescate de personas en la montaña.

‘Durante todo el 2025 y en lo que va de este año, el GERAS tuvo 30 intervenciones en este tipo de casos. Y realizó el rescate de 55 personas’, dijo Medina, destacando que la mayoría de los casos de rescate, tanto de personas extraviadas o heridas como de los cuerpos sin vida, ocurrieron en la zona de baja montaña como el Cerro Tres Marías ; en la zona media de montaña como el Cerro Tontal ; en la zona de alta montaña como el Cerro Mercedario .

‘Una buena noticia es que se ha reducido el número de intervenciones y esto se debe al trabajo preventivo desinteresado que realizan los grupos de motañistas que suelen al pie del cerro haciendo una gran tarea. Es a lo único que podemos apuntar, a la prevención y concientización, ante la falta de una ley que regule la actividad’, sostuvo Medina.

geras3 En algunos operativos participa la mayoría de los efectivos del GERAS por la cantidad de personas extraviadas.

Las recomendaciones del GERAS

Cristian Medina dijo que la actividad en la montaña no debe prohibirse, ya que si se hace a conciencia y con responsabilidad puede ser segura. En este marco dio algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta.

Buena planificación: antes de emprender la actividad hay que verificar el clima y las características del terreno de la práctica. Actualmente hay aplicaciones que brindan información precisa de ambos temas.

Seguridad: mantener siempre la línea de comunicación en condiciones. Cerciorares de que el celular tenga la batería cargada. También, informar a un familiar o amigo el recorrido que se va a hacer, y avisar si se cambia de recorrido y los horarios para que, en caso de que se demore más de lo previsto se de aviso y se active la búsqueda.

Elementos básicos: llevar abrigo y agua o infusiones calientes para hacer frente al clima extremo de la provincia que va de calor a frío intenso. También, linterna y encendedor para prender una fogata, útil para dar una señal de ubicación. Además, es fundamental llevar alimentos como frutos secos y un botiquín con agua oxigenada y gasas para curar heridas, y vendas para contener una torcedura.

Intervención y logística del GERAS

A través de un aviso del 911 CISEM o de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Personas, de la Policía de San Juan, el GERAS se notifica de la desaparición de personas en la montaña.

Una vez que toma conocimiento, comienza con la logística de búsqueda y rescate, teniendo en cuenta las características del terreno y la cantidad de personas en peligro.

Una vez identificado el lugar donde se encuentran las personas afectadas, un grupo avanzado del GERAS, de entre 4 y 6 efectivos, se dirige al lugar para asistir y asegurar a las heridas. Se procede a la espera a la llegada del resto del equipo para completar el rescate.