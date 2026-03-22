"Estirando hasta el último peso", la estrategia de la UNSJ para avanzar en obras con presupuesto acotado

Desde hace dos años el presupuesto de la UNSJ viene siendo tema de análisis. Tras la decisión de Nación de auditar las universidades públicas y recortar los fondos que llegaban a las instituciones, un doble impacto se siente en el área de Obras y Servicios, ya que también es política del gobierno nacional frenar la obra pública. Redoblando esfuerzos y analizando cada pedido, así se trabaja por estas horas en la repartición que se encarga de esos trabajos.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, el arquitecto Martín Gómez, titular de la secretaría de Obras y Servicios de la UNSJ, detalló el desafío que tiene el organismo de poder cumplir con las demandas y requerimientos que reciben a diario cuando los fondos para cubrir esas necesidades no son suficientes. “Con nuestro personal hacemos lo que podemos para sostener esta situación. Estamos en permanente resolución de problemáticas, todo el tiempo” , destacó.

Desde que comenzó el ajuste presupuestario, la Secretaría desarrolló un plan identificando los edificios bajo el ala de la UNSJ; las reparaciones pendientes y las nuevas obras que se deben hacer. En torno al grado de urgencia es como se analiza qué obras sí y cuáles no. Gómez aseguró que hay obras que necesitan de “toda la carne al asador”, es decir, de los mayores esfuerzos por lo que hay una mayor prioridad. Ejemplo de ello es la obra de la Escuela de Música que, de no mediar contratiempo, se culminará finalmente con fondos propios de la universidad.

Además, se mantienen encuentros con los decanos de cada unidad académica, quienes transmiten los requerimientos y realizan pedidos también considerando el grado de importancia.

En el caso de las obras que inician de cero, las dividen en obra gruesa y obra fina. La primera requiere una mayor estrategia de manejo de fondos, con licitaciones o convocatorias a empresas ajenas a la institución que se manejen dentro de los fondos destinados para la construcción; mientras que la obra fina que son terminaciones, instalaciones y demás, generalmente son ejecutadas por personal de la secretaría. “Es la forma de estirar el presupuesto que hemos encontrado” , detalló Gómez.

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Las nuevas obras que se vienen en la UNSJ

Si bien la joya de este año será la Escuela de Música, no son las únicas obras que se estarán llevando a cabo en el ámbito universitario.

Gómez adelantó que está en carpeta la construcción de nuevas aulas en la Escuela Universitaria Ciencia de la Salud, un espacio en crecimiento que registra una alta demanda, la cual será mayor cuando se ponga en marcha la carrera de medicina, proyectada para el próximo año si las acciones van a buen puerto.

También en infraestructura para la Dirección de Servicio Social, que depende de la Secretaría de Bienestar. “Es importante para nosotros adecuar el espacio de los trabajadores”, subrayó.

El resto de los trabajos tendrán que ver con mantenimiento, reparaciones y bacheo; mientras se continúa con las gestiones ante el Gobierno provincial sobre algunos pedidos realizados para poder avanzar en otras construcciones.

“La universidad necesita crecer, quiere crecer y acompañamos ese proceso. Vamos buscando, analizando, estudiando y estirado hasta el último peso para cubrir las obras que la comunidad educativa nos demanda”, finalizó el titular de Obras y Servicios de la UNSJ, Martín Gómez.