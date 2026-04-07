Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Su esposo Oscar González sus hijos Matías y Sabrina, su hija política y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26 a las 09.00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Salas de Las Heras 537 sur. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Su esposo Domingo Jesus Mendez, sus hijos Antonio, Jesus, Carina, Hilda, Vilma, Fabio y Esther, hijos políticos y demás familiares participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26, a las 11 horas, en el cementerio Colinas del Este, Caucete. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Cooperativa Eléctrica de Caucete.
Su hermana Susana E. Nievas, sus sobrinos Noelia Márquez, Sebastián Márquez, José María Márquez, Maximiliano Márquez y Raúl Márquez participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma
Su hija Maria Belén Ortiz, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos son llevados al Crematorio. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Su esposa Rosa Celia Quevedo, sus hijos Carolina, Vanesa y Maria Jose, sus hijos politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26 a las 11:00 horas en el cementerio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL