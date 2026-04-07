Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

MARTES 7 DE ABRIL DE 2026 ABALLAY DE AMAYA , MIRTHA MATILDE Su esposo Oscar González sus hijos Matías y Sabrina, su hija política y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26 a las 09.00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Salas de Las Heras 537 sur. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

FARIAS , SARA VIRGINIA Su esposo Domingo Jesus Mendez, sus hijos Antonio, Jesus, Carina, Hilda, Vilma, Fabio y Esther, hijos políticos y demás familiares participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26, a las 11 horas, en el cementerio Colinas del Este, Caucete. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Cooperativa Eléctrica de Caucete.

NIEVAS DE GONZALEZ , MARIA ELENA ELOISA Su hermana Susana E. Nievas, sus sobrinos Noelia Márquez, Sebastián Márquez, José María Márquez, Maximiliano Márquez y Raúl Márquez participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma