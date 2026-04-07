    • 7 de abril de 2026 - 09:52

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Fúnebres.

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    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MARTES 7 DE ABRIL DE 2026

    ABALLAY DE AMAYA , MIRTHA MATILDE

    Su esposo Oscar González sus hijos Matías y Sabrina, su hija política y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26 a las 09.00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Salas de Las Heras 537 sur. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    FARIAS , SARA VIRGINIA

    Su esposo Domingo Jesus Mendez, sus hijos Antonio, Jesus, Carina, Hilda, Vilma, Fabio y Esther, hijos políticos y demás familiares participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26, a las 11 horas, en el cementerio Colinas del Este, Caucete. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Cooperativa Eléctrica de Caucete.

    NIEVAS DE GONZALEZ , MARIA ELENA ELOISA

    Su hermana Susana E. Nievas, sus sobrinos Noelia Márquez, Sebastián Márquez, José María Márquez, Maximiliano Márquez y Raúl Márquez participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma

    ORTIZ , LILA RAMONA

    Su hija Maria Belén Ortiz, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos son llevados al Crematorio. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    TAPIA , EVANGELIO HECTOR

    Su esposa Rosa Celia Quevedo, sus hijos Carolina, Vanesa y Maria Jose, sus hijos politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-04-26 a las 11:00 horas en el cementerio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL

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