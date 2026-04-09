Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 08.30 horas al cementerio de Albardon. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 06.30 horas al Crematorio. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Margarita, Mirtha, Rosa, Mercedes, José, Hugo y Ricardo Avila, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 09-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón, Plaza. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus hijos Gabriel, Cintia, sus nietas Justina y Almendra participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma
Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 10.00 horas al cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán trasladados el 09-04-26, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán trasladados el 09-04-26 al Crematorio. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Carlos, Pedro, Marcelo, Roxana y Daniel, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 10-04-26 a las 10:00 horas, en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo Sala velatoria Municipal de Zonda. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 11:00 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.