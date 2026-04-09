Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Casamiento gitano y trata de personas: juzgan en San Juan a una familia santafesina acusada de someter a una menor

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 08.30 horas al cementerio de Albardon. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 06.30 horas al Crematorio. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Sus hijos Margarita, Mirtha, Rosa, Mercedes, José, Hugo y Ricardo Avila, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 09-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón, Plaza. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

- MARQUEZ, OSVALDO ANTONIO

Sus hijos Gabriel, Cintia, sus nietas Justina y Almendra participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma

- MAZZEI, HORACIO TOBIAS

Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 10.00 horas al cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- MOLINA, SILVIA MIRIAM

Sus restos serán trasladados el 09-04-26, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- ROMARION, ARMANDO SERGIO

Sus restos serán trasladados el 09-04-26 al Crematorio. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- SALINAS, PABLA MARIA

Sus hijos Carlos, Pedro, Marcelo, Roxana y Daniel, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 10-04-26 a las 10:00 horas, en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo Sala velatoria Municipal de Zonda. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

- ZALAZAR, EDUARDO LUIS

Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 11:00 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.