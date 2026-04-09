    • 9 de abril de 2026 - 09:51

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    SERVICIOS FUNEBRES
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    un famoso sanjuanino conto como salio del closet: fue durisimo

    Un famoso sanjuanino contó cómo salió del closet: "Fue durísimo"
    El caso está atravesado por la cuestión cultural de los gitanos.

    Casamiento gitano y trata de personas: juzgan en San Juan a una familia santafesina acusada de someter a una menor

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    JUEVES 9 DE ABRIL DE 2026

    - GONZALEZ , DOLORES SANDRA

    Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 08.30 horas al cementerio de Albardon. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - GUZMAN, CECILIA LENNY

    Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 06.30 horas al Crematorio. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - JUAREZ, MARIA DIONISIA

    Sus hijos Margarita, Mirtha, Rosa, Mercedes, José, Hugo y Ricardo Avila, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 09-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón, Plaza. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    - MARQUEZ, OSVALDO ANTONIO

    Sus hijos Gabriel, Cintia, sus nietas Justina y Almendra participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma

    - MAZZEI, HORACIO TOBIAS

    Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 10.00 horas al cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - MOLINA, SILVIA MIRIAM

    Sus restos serán trasladados el 09-04-26, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - ROMARION, ARMANDO SERGIO

    Sus restos serán trasladados el 09-04-26 al Crematorio. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José, Salta 464 Sur. Capital. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - SALINAS, PABLA MARIA

    Sus hijos Carlos, Pedro, Marcelo, Roxana y Daniel, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 10-04-26 a las 10:00 horas, en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo Sala velatoria Municipal de Zonda. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    - ZALAZAR, EDUARDO LUIS

    Sus restos serán trasladados el 09-04-26, a las 11:00 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Minería en San Juan.

    La Cámara Minera de San Juan respaldó la reforma de la Ley de Glaciares y destacó la importancia de "reglas claras"

    Cámara de Diputados.

    Cómo votó cada uno de los diputados de San Juan a la reforma de la Ley de Glaciares

    Clima en San Juan.

    Con una máxima de 25°C, este es el pronóstico del tiempo en San Juan para este jueves 9 de abril

    ausentismo escolar: en san juan, tres de cada diez alumnos faltaron a clases mas de 15 dias en un ano

    Ausentismo escolar: en San Juan, tres de cada diez alumnos faltaron a clases más de 15 días en un año