Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Eduardo y Analía, sus nietos y hermanos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26 a las 09.00 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Salas Municipales de Zonda. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán inhumados el 23-04-26, a las 08.40 horas, en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José, Salta 424 sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Estela Florinda Delgado, sus hijos Adriana, Marcela, Andrea y Valeria, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26 a las 14:00 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de 9 de Julio 953 Este. Capital. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Su esposa Matilde de Carmen Rodriguez, sus hijos Carlos, Jorge y Marcelo, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26 a las 10:00 horas en el cementerio La Paz del Sur. Sin velatorio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su esposa Sara Esther Mallea, sus hijos Paula y Santiago Ramirez, sus hijos politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL
Sus restos serán inhumados el 23-04-26, a las 15:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.