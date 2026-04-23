Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Eduardo y Analía, sus nietos y hermanos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26 a las 09.00 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Salas Municipales de Zonda. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

Sus restos serán inhumados el 23-04-26, a las 08.40 horas, en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José, Salta 424 sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MORENO, ARTURO MARCELO

Su esposa Estela Florinda Delgado, sus hijos Adriana, Marcela, Andrea y Valeria, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26 a las 14:00 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de 9 de Julio 953 Este. Capital. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

OCAMPO, CARLOS HELVECIO

Su esposa Matilde de Carmen Rodriguez, sus hijos Carlos, Jorge y Marcelo, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26 a las 10:00 horas en el cementerio La Paz del Sur. Sin velatorio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

RAMIREZ, RUBEN DANTE

Su esposa Sara Esther Mallea, sus hijos Paula y Santiago Ramirez, sus hijos politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 23-04-26, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL

SORIA (MONACHA), CATALINA ALCIRA

Sus restos serán inhumados el 23-04-26, a las 15:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.