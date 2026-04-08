Familias del Dolor y una campaña apuntada a la seguridad de la Ruta 20: "Sólo buscamos que no haya fatalidad"

En conjunto con parientes de Valeria Pont Pereyra, desde Familias del Dolor están llevando adelante una campaña con la intención de ser recibidos por el Gobierno provincial. El pedido, apuntado a la seguridad de la Ruta 20.

Sin duda uno de los siniestros viales que más ha golpeado a la comunidad sanjuanina fue la triple tragedia de la Ruta 20, cuando una familia completa perdió la vida tras un choque frontal. A raíz de aquel acontecimiento, distintas organizaciones y la opinión pública pusieron el ojo crítico sobre las condiciones en la que se encuentra la vía que conecta la Ciudad de San Juan con Caucete y su estado. Para fortalecer la seguridad en la zona es que desde la Asociación Familias del Dolor se está llevando a cabo una campaña en coordinación con familiares de las víctimas con el objetivo de ser recibidos por el gobernador Marcelo Orrego y poder entregar un petitorio.

Así lo confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO el referente de la asociación, Guillermo Chirino. La iniciativa fue desarrollada por Gerardo Pont, padre de Valeria, una de las víctimas fatales, quien acompañado por Familias del Dolor dio inicio a una colecta de firmas. La intención es poder dar origen a un petitorio para entregar en manos del mandatario provincial.

“Sabemos que se trata de una ruta nacional que depende de Nación, pero la idea es ver qué opciones hay de seguridad dentro de las posibilidades de la provincia para que sea una ruta más segura”, destacó Chirino.

image El petotorio que esperan presentar ante el Gobierno provincial Hasta el momento estiman que deben estar en unas 3.000 firmas que avalan el pedido, pero la intensión es sumar más voluntades. “Con las firmas la idea es poder tener una audiencia y poder conversar con el Gobernador”, dijo el referente de la asociación. Dentro de los pedidos que esperan trasladar al mandatario provincia se encuentra una mejora en la iluminación, teniendo en cuenta que hay zonas de cruces peligrosos que de noche no se observan con claridad; una mayor presencia de cartelería a lo largo del camino, y poder desarrollar un proyecto para presentar ante Nación para el ensanche de la ruta. Este detalle no es menor si se tiene en cuenta que es una arteria con tránsito de gran porte, como colectivos y camiones de carga.

“Veremos si el Gobernador nos puede recibir para plantear esta realidad que se vive hoy en día en una ruta de San Juan. La idea es que la ruta este mejor para no tener más fatalidad. Solo buscamos eso. Somos consciente que las rutas nacionales dependen de Nación, pero puede ser el vocero de nuestro reclamo”, exclamó Chirino.