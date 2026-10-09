Feriado del lunes 12 de octubre: qué pasará con el comercio del centro sanjuanino

La mayoría de los comercios del microcentro de San Juan permanecerá cerrada este lunes 12 de octubre, según informó la Cámara de Comerciantes Unidos. La entidad explicó que la decisión responde al complejo escenario económico que atraviesa el sector, la caída del movimiento comercial y las dificultades que dejó el reciente paro de colectivos.

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Desde el comercio aseguraron que el paro de colectivos provocó una caída del 70% en las ventas

Sin embargo, aclaró que los locales gastronómicos y algunos negocios de cercanía y kioscos mantendrán sus puertas abiertas.

Desde la cámara señalaron que el bajo nivel de actividad comercial dificulta afrontar los costos adicionales que implica abrir durante una jornada con pago doble y franco compensatorio. E n ese contexto, los comerciantes consideraron que mantener los locales cerrados es una alternativa para reducir gastos en un momento de ventas limitadas.

A esa situación se sumó el impacto del reciente paro de colectivos. Según indicaron desde la entidad, durante esas jornadas la actividad comercial registró una merma del 50%, una caída que afectó el movimiento de clientes y profundizó las dificultades para los negocios del centro.

Otro de los motivos que expuso la Cámara de Comerciantes Unidos es la necesidad de garantizar el descanso de los trabajadores y concentrar los esfuerzos comerciales en los días previos al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas del sector.

El objetivo: concentrar las ventas en la previa del Día de la Madre

Desde la entidad manifestaron sus expectativas por la jornada y convocaron a las familias sanjuaninas a recorrer los negocios locales para aprovechar las ofertas y promociones preparadas para la ocasión.

La cámara destacó que los comerciantes apuestan a mejorar las ventas durante los días previos a la celebración, en un contexto en el que el consumo y el movimiento en los locales siguen siendo una preocupación para el sector.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

Ante el cierre previsto para el lunes, la entidad recomendó a los vecinos planificar sus compras con anticipación y aprovechar los días previos al Día de la Madre para buscar regalos y promociones.

Aunque la mayoría de los comercios del centro no abrirá sus puertas, los locales gastronómicos y algunos kioscos y negocios de cercanía sí atenderán al público.

La decisión se conoce en la antesala de una fecha comercial importante, con la expectativa de que las promociones y las compras por el Día de la Madre permitan recuperar parte del movimiento perdido durante las últimas jornadas.