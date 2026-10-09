    • 9 de octubre de 2026 - 16:36

    Feriado del lunes 12 de octubre: qué pasará con el comercio del centro sanjuanino

    La Cámara de Comerciantes Unidos anticipó qué pasará con la mayoría de los locales este feriado nacional.

    COMERCIO PEATONAL (3)
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mayoría de los comercios del microcentro de San Juan permanecerá cerrada este lunes 12 de octubre, según informó la Cámara de Comerciantes Unidos. La entidad explicó que la decisión responde al complejo escenario económico que atraviesa el sector, la caída del movimiento comercial y las dificultades que dejó el reciente paro de colectivos.

    Leé además

    El comercio fue seriamente afectado por el paro de colectivos. 

    Desde el comercio aseguraron que el paro de colectivos provocó una caída del 70% en las ventas
    Las alumnos Zoe Coria Moreta (derecha) y Astrid Adaro, de las escuelas José María de Los Ríos e Isidro Zavalla, obtuvieron el primer y segundo premio del concurso en honor al fundador de Caucete.

    Caucete: la Escuela José María de Los Ríos ganó el concurso sobre el fundador del departamento

    Por Fabiana Juarez

    Sin embargo, aclaró que los locales gastronómicos y algunos negocios de cercanía y kioscos mantendrán sus puertas abiertas.

    Desde la cámara señalaron que el bajo nivel de actividad comercial dificulta afrontar los costos adicionales que implica abrir durante una jornada con pago doble y franco compensatorio. En ese contexto, los comerciantes consideraron que mantener los locales cerrados es una alternativa para reducir gastos en un momento de ventas limitadas.

    A esa situación se sumó el impacto del reciente paro de colectivos. Según indicaron desde la entidad, durante esas jornadas la actividad comercial registró una merma del 50%, una caída que afectó el movimiento de clientes y profundizó las dificultades para los negocios del centro.

    El objetivo: concentrar las ventas en la previa del Día de la Madre

    Otro de los motivos que expuso la Cámara de Comerciantes Unidos es la necesidad de garantizar el descanso de los trabajadores y concentrar los esfuerzos comerciales en los días previos al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas del sector.

    Desde la entidad manifestaron sus expectativas por la jornada y convocaron a las familias sanjuaninas a recorrer los negocios locales para aprovechar las ofertas y promociones preparadas para la ocasión.

    La cámara destacó que los comerciantes apuestan a mejorar las ventas durante los días previos a la celebración, en un contexto en el que el consumo y el movimiento en los locales siguen siendo una preocupación para el sector.

    Qué deben tener en cuenta los consumidores

    Ante el cierre previsto para el lunes, la entidad recomendó a los vecinos planificar sus compras con anticipación y aprovechar los días previos al Día de la Madre para buscar regalos y promociones.

    Aunque la mayoría de los comercios del centro no abrirá sus puertas, los locales gastronómicos y algunos kioscos y negocios de cercanía sí atenderán al público.

    La decisión se conoce en la antesala de una fecha comercial importante, con la expectativa de que las promociones y las compras por el Día de la Madre permitan recuperar parte del movimiento perdido durante las últimas jornadas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El SMN dio su pronóstico sobre cuándo volverá el calor a San Juan. 

    ¿Cuándo volverá el calor a San Juan?: anuncian un fin de semana fresco y temperaturas máximas muy bajas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el programa san juan cerca llega a rawson con atencion interministerial y tramites descentralizados

    El programa San Juan Cerca llega a Rawson con atención interministerial y trámites descentralizados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san juan lanzo una eco ruta turistica con ocho espacios para descubrir la naturaleza

    San Juan lanzó una Eco Ruta Turística con ocho espacios para descubrir la naturaleza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Barreal volverá a movilizarse para pedir justicia por Camila Vechiarello.

    A un mes del femicidio de Camila Vecchiarello, Barreal marchará para exigir justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo