Hospital Rawson: a un año del inicio de los nuevos Consultorios Externos la obra tiene un 22% de avance

La obra de ampliación del Hospital Rawson comenzó el 1 de octubre de 2025 y avanza en tiempo y forma. El sector pediátrico ya tiene segunda planta.

A un año del inicio de la construcción de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson, la obra alcanza un 22% de avance físico y comienza a crecer en altura. El proyecto, iniciado el 1 de octubre de 2025, es ejecutado por el Ministerio de Infraestructura en articulación con Salud, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención ambulatoria.

Actualmente, uno de los principales frentes de trabajo se concentra en el sector pediátrico, donde ya se ejecuta la segunda planta. En este bloque se vivió esta semana un paso constructivo clave: mediante la utilización de una grúa especial, se llevó a cabo el izaje y montaje de parte de la estructura metálica correspondiente a este segundo nivel. En simultáneo, el personal de construcción avanza de manera continua en la colocación de entrepisos, cerramientos laterales, tabiquería interior e instalaciones sanitarias, labores que permiten observar con claridad la dimensión y fisonomía que tendrá la nueva infraestructura dedicada a los niños.

Avances paralelos en infraestructura en el Hospital Rawson El plan de obra se desarrolla a través de múltiples frentes operativos en los que trabajan alrededor de 40 operarios, abocados tanto a tareas generales de edificación como al montaje especializado de la estructura metálica. Entre los avances más significativos fuera del área asistencial, destaca la inminente finalización del nuevo galpón destinado a depósito, el cual registra un 81,24% de ejecución. La pronta conclusión de este espacio resulta estratégica, ya que permitirá trasladar los elementos guardados en el depósito actual y liberar dicho terreno para intensificar las labores en el bloque de Consultorios de Adultos.

A pesar de depender de esa liberación de espacio para su fase de mayor despliegue, el sector de adultos ya registra movimientos y tareas preliminares de envergadura. En esta área se llevan a cabo los trabajos de excavación, el armado de contrapisos, la construcción de cámaras de inspección y el tendido de las cañerías correspondientes a la base del sistema cloacal y las instalaciones sanitarias generales.

Un moderno complejo médico con 76 consultorios e El proyecto arquitectónico de los nuevos Consultorios Externos se despliega en la manzana delimitada por la avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos. La edificación contempla una superficie total de 6.445 metros cuadrados, funcionalmente organizada en tres bloques integrados que albergarán un total de 76 consultorios destinados a diversas especialidades médicas, acompañados por áreas de administración, apoyo logístico y servicios complementarios.