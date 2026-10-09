Ingeniería aprobó la eximición total del cursillo de ingreso para los egresados de los colegios preuniversitarios

La medida beneficia a todos los egresados de los tres institutos preuniversitarios de la UNSJ. Hasta ahora contaban con una eximición parcial, pero la alta exigencia académica de sus secundarias motivó este cambio impulsado por el Vicedecanato.

En una medida largamente esperada por la comunidad educativa, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó en su última sesión la excepción total del curso de ingreso —tanto en su modalidad intensiva como a distancia— para todos los estudiantes que egresen de los tres institutos preuniversitarios dependientes de la institución.

La medida abarca directamente a los alumnos que finalicen sus estudios secundarios en la Escuela Industrial "Domingo F. Sarmiento", la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín" y el Colegio Central Universitario "Mariano Moreno". Quienes tengan previsto iniciar sus carreras en la unidad académica ya se encuentran en condiciones de iniciar el proceso de preinscripción a través del Sistema SIU.

Una demanda histórica y un reconocimiento al nivel académico Hasta el momento, los egresados de estos establecimientos contaban únicamente con una eximición parcial, ya que debían cursar obligatoriamente dos módulos no disciplinares: Introducción a la Vida Universitaria y Aprendiendo a usar las herramientas del Campus Virtual.

Sin embargo, el vicedecano de la FI, Eric Laciar, explicó que la decisión de otorgar la liberación total respondió a una solicitud formal elevada por las autoridades de los propios institutos. "Dado que los institutos preparan con una formación universitaria, se decidió en el Consejo Directivo darles la excepción total a los alumnos egresados de los tres colegios", detalló el funcionario.

Laciar remarcó que la propuesta fue impulsada desde el Vicedecanato, debatida en el ámbito de la Comisión Académica y finalmente plasmada por el cuerpo deliberativo. La novedad institucional fue comunicada formalmente a las directoras de los tres establecimientos, a la Secretaría Académica del Rectorado y a la Coordinación de los Institutos Preuniversitarios para asegurar una amplia difusión entre los jóvenes que proyectan formarse en ingeniería.