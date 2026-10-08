Jáchal, más cerca de recuperar la pileta municipal: se abrieron los sobres de la licitación para esta obra

En la Sala de Conferencias del municipio de Jáchal, se llevó a cabo el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 2/2026 , cuyo objeto es la ejecución de la refuncionalización de la pileta del Camping Municipal El Vivero , obra que contempla la construcción de 3 espacios para bañarse, resaltando la accesibilidad y la sustentabilidad.

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La Mesa de Recepción y Apertura estuvo presidida por la contadora Pública, Rocío Gordillo Mathius, acompañada por el ingeniero Ramón Horacio Torres, director de Obras, y Cecilia Sánchez Contrera, jefa de la Oficina de Compras. También estuvieron presentes el secretario de gobierno, Juan Pablo Dara; el secretario de Hacienda, Cristian Agudo; y el secretario de Infraestructura, Lucas Sosa, quienes acompañaron el proceso administrativo y técnico de la licitación.

Durante el acto se informó que se recibió una oferta en término, presentada por la firma La Tercera S.A.S, representada por el ingeniero Jorge Deiana, apoderado y representante técnico. La empresa presentó toda la documentación requerida por el pliego, incluyendo constancias impositivas, declaración jurada de domicilio legal, renuncia de fuero, antecedentes, matrícula profesional y listado de equipos. También adjuntó la garantía de oferta , correspondiente a una póliza de seguro de caución.

La propuesta económica asciende a $509.129.716,20, IVA incluido, y contempla un plazo de ejecución de 90 días corridos desde el acta de inicio de obra. Tras la verificación de la documentación, la Comisión de Recepción y Apertura dejó constancia de que la oferta cumple con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Toda la documentación quedó incorporada al expediente administrativo y bajo custodia de la dependencia correspondiente.

El municipio de Jácha l continúa avanzando en obras de infraestructura que fortalecen los espacios recreativos y turísticos del departamento, con el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida para la comunidad, y la prestación de servicios para los turistas que visitan el departamento.

Una pileta para todas las edades y necesidades

A fines de septiembre, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, anunció oficialmente el inicio del proyecto de recuperación integral de la pileta municipal y las áreas complementarias del Camping El Vivero. Durante la conferencia de prensa, el mandatario estuvo acompañado por miembros de su gabinete municipal y los equipos técnicos encargados del diseño y supervisión del proyecto.

Uno de los aspectos más destacados del diseño final es la reestructuración del área de baño, que pasará a contar con un esquema funcional de tres piletas adaptadas a distintas necesidades y edades:

Pileta deportiva: con mayor profundidad, destinada al entrenamiento de natación y disciplinas acuáticas asociadas.

con mayor profundidad, destinada al entrenamiento de natación y disciplinas acuáticas asociadas. Pileta recreativa: de menor profundidad, orientada al uso familiar y al esparcimiento general.

de menor profundidad, orientada al uso familiar y al esparcimiento general. Pileta infantil: un espejo de agua de menor tamaño, pensado exclusivamente para la seguridad y disfrute de los niños más pequeños.

Para garantizar el correcto funcionamiento y la sustentabilidad del complejo, el proyecto del municipio de Jáchal contempla la instalación de un sistema integral de llenado y recuperación de agua conectado a una nueva sala de máquinas. En materia de infraestructura existente, los técnicos explicaron que se reutilizarán las instalaciones que se encuentren en óptimas condiciones, mientras que aquellas deterioradas por el paso del tiempo serán completamente remodeladas.