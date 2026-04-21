La Dirección de Hidráulica apuesta a un innovador plan para recuperar el 40% del agua de riego que se pierde

La Dirección de Hidráulica recurrirá a la nueva tecnología para optimizar el sistema de riego en San Juan . Pondrá a prueba un nuevo sistema para impermeabilizar canales y recuperar, o al menos reducir, el 40% del caudal de agua que se pierde por filtraciones. Si los resultados son positivos, mejorará la situación de los productores en la provincia.

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Con la ‘urgencia’ de mejorar el sistema de riego, Hidráulica podrá en marcha diferentes tareas entre las que se destaca el uso de un nuevo método, que promete tener varias ventajas, para impermeabilizar canales y de esta manera evitar que se pierda el 40% del caudal por filtraciones. José María Ginestar, al frente de Hidráulica, dijo que harán una prueba piloto sobre el nuevo sistema.

Hidráulica hará una prueba piloto sobre un nuevo método de impermeabilización de canales para evitar filtraciones y pérdida de agua de riego.

El funcionario agregó que primero se van a reparar los paños dañados de los canales impermeabilizados, pero que paralelamente se avanzará en un plan ‘más ambicioso’ para frenar la pérdida de agua de riego. ‘Hemos reflotado una propuesta que se trata de un producto innovador que se utiliza para recubrir e impermeabilizar los canales. Es similar a la geomembrana muy utilizada en minería o en los reservorios, pero mucho más tecnológico’, dijo.

Ginestar explicó que la geomembrana es una especie de carpa fácil de vandalizar por lo que no tiene efectividad. Y que gracias a los avances de la tecnología, el nuevo sistema de impermeabilización ofrece más seguridad, eficiencia y durabilidad. ‘El nuevo producto es como un paño empapado de cemento con el que se cubre el fondo y paredes de tierra del canal. Luego de colocado este paño se lo moja para que se endurezca. De esta manera no lo pueden sacar y romper’, sostuvo.

Plan de acción de Hidráulica para aplicar el nuevo sistema

Ginestar adelantó que se realizará una prueba piloto para medir la eficiencia del nuevo sistema, su duración en el tiempo, su practicidad y rapidez de aplicación pero, sobre todo, su viabilidad económica. Esta prueba se llevará a cabo en zonas de canales que son muy permeables debido a las características del suelo y con mayor nivel de filtraciones.

‘Hemos formalizado el pedido del material para realizar la prueba piloto en dos tramos de canales de la zona del Quinto Cuartel. De esta manera podremos evaluar cómo funciona este sistema y la relación costo/beneficio. Si los resultados son positivos, iremos replicando este sistema en otros tramos de los 700 kilómetros de canales sin impermeabilizar que hay en la provincia’, dijo el funcionario.

El director de Hidráulica agregó que está previsto comenzar con la prueba piloto del nuevo método de impermeabilización entre junio y julio, cuando habrá entre 26 y 27 días de corte de agua por la monda de canales.

Hidráulica y las obras de mantenimiento en curso

Mientras se espera la prueba piloto del sistema de impermeabilización, Ginestar agregó que se irá avanzando en otro aspecto fundamental para optimizar el sistema de riego en la provincia de San Juan: el arreglo de cientos de compuertas y de los tramos de hormigón dañados a los largo de los 900 kilóemtros de canales impermeabilizados existentes.