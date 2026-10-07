La UTA inició una retención de servicios y no hay colectivos en las primeras horas del miércoles

El gremio reclama el cumplimiento del acuerdo salarial firmado para el interior del país y advirtió que la medida continuará si las empresas no pagan los haberes completos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan inició una retención de servicios durante las primeras horas de este miércoles, en medio del conflicto salarial que mantiene con las empresas de transporte público nucleadas en ATAP.

Desde la seccional local denunciaron que las empresas no estarían cumpliendo con el acuerdo salarial firmado a nivel nacional para los trabajadores del interior del país, por lo que resolvieron avanzar con la medida de fuerza.

Como consecuencia, no hay colectivos circulando durante las primeras horas de la jornada, lo que genera complicaciones para los usuarios del transporte público de corta y media distancia.

Según trascendió, la intención sería que los colectivos vuelvan a salir alrededor de las 8 de la mañana, aunque la situación dependerá de cómo avance el conflicto y de las definiciones que tome el gremio durante las próximas horas.