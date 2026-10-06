    • 6 de octubre de 2026 - 16:45

    UTA se declaró en alerta y amenaza con retención de servicios este miércoles en la provincia

    El gremio ratificó el acuerdo salarial firmado ante la Secretaría de Trabajo y cuestionó la postura de los empresarios locales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan se declaró en estado de alerta tras denunciar la negativa de las empresas del sector a acatar las pautas salariales vigentes. Ante este escenario de tensión, el gremio advirtió que este miércoles podría llevar adelante asambleas informativas y una retención parcial de los servicios de transporte público en la provincia.

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    El conflicto se desencadenó luego de que la Cámara de Transporte de Pasajeros de San Juan (ATAP) manifestara públicamente su postura respecto al cumplimiento de los incrementos acordados para el sector, generando incertidumbre tanto en los trabajadores como en los usuarios habituales del servicio.

    El reclamo gremial y el respaldo de los delegados

    Desde la conducción sindical aclararon que las mejoras salariales para los choferes del interior del país y de la provincia se suscribieron de manera formal el pasado 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Por este motivo, remarcaron que el alcance de la medida de fuerza quedará estrictamente supeditado a que las empresas liquiden los haberes de forma incompleta o incumplan lo pautado.

    La advertencia de la entidad gremial fue oficializada a través de un comunicado que lleva la firma del secretario de Organización y Asuntos Gremiales, José A. Femenía, y cuenta con el respaldo manuscrito de más de 30 delegados de las distintas líneas, consolidando un frente unificado en reclamo del respeto a los acuerdos paritarios.

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