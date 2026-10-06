UTA se declaró en alerta y amenaza con retención de servicios este miércoles en la provincia

El gremio ratificó el acuerdo salarial firmado ante la Secretaría de Trabajo y cuestionó la postura de los empresarios locales.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan se declaró en estado de alerta tras denunciar la negativa de las empresas del sector a acatar las pautas salariales vigentes. Ante este escenario de tensión, el gremio advirtió que este miércoles podría llevar adelante asambleas informativas y una retención parcial de los servicios de transporte público en la provincia.

El conflicto se desencadenó luego de que la Cámara de Transporte de Pasajeros de San Juan (ATAP) manifestara públicamente su postura respecto al cumplimiento de los incrementos acordados para el sector, generando incertidumbre tanto en los trabajadores como en los usuarios habituales del servicio.

El reclamo gremial y el respaldo de los delegados Desde la conducción sindical aclararon que las mejoras salariales para los choferes del interior del país y de la provincia se suscribieron de manera formal el pasado 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Por este motivo, remarcaron que el alcance de la medida de fuerza quedará estrictamente supeditado a que las empresas liquiden los haberes de forma incompleta o incumplan lo pautado.