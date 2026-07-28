    • 28 de julio de 2026 - 15:37

    Las empresas de colectivos aseguran que la reducción del servicio se debe a una deuda de casi $10 mil millones

    ATAP afirmó que el sistema de transporte atraviesa una grave crisis financiera por el atraso en el pago de compensaciones tarifarias y reclamó una solución urgente a Provincia y Nación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las empresas que integran la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) admitieron este martes la reducción transitoria de las frecuencias del transporte público en San Juan y dijeron que responde a la "grave situación financiera" provocada por el atraso en el pago de las compensaciones tarifarias.

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    A través de un comunicado, las concesionarias señalaron que la deuda acumulada asciende a unos $9.700 millones, correspondientes a compensaciones por boletos escolares, docentes, trasbordos, atributos sociales y otros conceptos.

    Según detallaron, cerca del 60% de esa deuda corresponde a la Provincia, mientras que el 40% restante es responsabilidad de la Nación.

    Desde ATAP aclararon que esos fondos no son subsidios a las empresas, sino compensaciones destinadas a reducir el costo que pagan los usuarios por el boleto. "El verdadero beneficiario de estas compensaciones es el pasajero, ya que permiten que la tarifa abonada sea inferior al costo real del servicio", sostuvieron.

    Las empresas advirtieron que la falta de esos recursos provocó un fuerte desfinanciamiento que dificulta afrontar gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento de las unidades y compra de repuestos.

    En ese sentido, aseguraron que durante los últimos meses realizaron un "enorme esfuerzo" para sostener el funcionamiento del sistema, aunque afirmaron que la magnitud de la deuda hace imposible mantener el servicio en las condiciones habituales sin comprometer la continuidad de las prestaciones.

    ATAP también recordó que viene advirtiendo esta situación desde el 28 de mayo de 2026, mediante distintas presentaciones administrativas, en las que solicitó la conformación de una mesa técnica de trabajo para encontrar una solución al desequilibrio económico-financiero que afecta a las concesiones.

    Finalmente, las empresas lamentaron las complicaciones que la reducción del servicio genera para los pasajeros y renovaron el pedido a las autoridades provinciales para reanudar el diálogo y regularizar "de manera urgente" el pago de las compensaciones adeudadas, con el objetivo de restablecer plenamente las frecuencias y garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público en San Juan.

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