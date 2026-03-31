    • 31 de marzo de 2026 - 14:42

    Más de 30 niños participarán del Vía Crucis Infantil: conocé cuándo y dónde será

    Es el Vía Crucis Infantil que realiza cada año la Acción Católica de la Parroquia Santísima Trinidad, en Capital.

    El próximo Viernes Santos se realizará una nueva edición del tradicional Vía Crucis Infantil, de la Parroquia Santísima Trinidad.

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    Por Fabiana Juarez

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    El próximo Viernes Santo, serán más de 30 niños, de entre 4 y 12 años y ‘aspis’ (aspirantes) de la Acción Católica de la Parroquia Santísima Trinidad, los que pondrán en escena la ‘Pasión de nuestro señor Jesucristo’, representado 14 estaciones, desde la ‘condena a muerte’ a la ‘sepultura de Jesús’.

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    Cada a&ntilde;o, el V&iacute;a Crucis Infantil, de la Parroquia de Trinidad se destaca por el realismo de la actuaci&oacute;n de los chicos.

    Cada año, el Vía Crucis Infantil, de la Parroquia de Trinidad se destaca por el realismo de la actuación de los chicos.

    ‘Desde el inicio de la Cuaresma los chicos ensayan arduamente para poder llevar a cada espectador lo que fue la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y hacerlo emocionar. Con esta puesta en escena, los chicos buscan poder transmitir el mensaje de Jesús y de llegar al corazón de todos los presentes’, dijo Jesús Lara, presidente de la Acción Católica de Trinidad.

    Jesús también agrego que para esta representación tan significativa se cuenta con el trabajo y colaboración de mucha gente. Contó que los trajes y toda la ornamentación de la representación fueron realizados por los dirigentes de la Acción católica de Trinidad y por los familiares de los chicos que año a año colaboran para tal fin.

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    Muchas familias asisten a ver el Via Crucis Infantil en Trinidad.

    Muchas familias asisten a ver el Via Crucis Infantil en Trinidad.

    ‘La preparación para representar algo tan importante como es el Vía Crucis, es muy grande. Desde los delegados que tenemos que acompañar a los aspis a que se aprendan sus partes en los ensayos, hasta los padres que con mucha predisposición se toman el tiempo de llevarlos a los chicos a ensayar y en preguntarnos si nos pueden ayudar en algo. En verdad hay mucho amor de por medio para que este día salga hermoso para la mayor gloria de Dios’, dijo Jesús.

    Detalles del Vía Crucis Infantil

    La Pasión y Muerte de Jesucristo protagonizada por los niños se realizará el próximo Viernes Santo, desde las 10, 30. La representación de las 14 estaciones del Vía Crucis arrancará en el patio del templo para luego desarrollarse alrededor de la Plaza Almirante Brown y terminar en el playón de este paseo.

    Acción Católica para los chicos

    La Acción Católica de la Parroquia Santísima Trinidad invita a niños a sumarse a las filas de esta institución. Pueden ingresar como aspirantes los niños de 4 a 12 años. Los encuentros se realizan los días sábados, en la sede parroquial, en el horario de 16 1 18.

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