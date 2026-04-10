Operativo poda 2026 en Capital: guía completa para el vecino y advertencia sobre posibles estafas

El municipio de Capital adelantó un campaña de información y capacitación sobre la poda que arranca en les que viene.

El municipio de Capital adelantó una campaña de información y concientización sobre la temporada de poda que arranca el 15 de mayo.

Falta un mes para que inicie la temporada de poda, pero el municipio de Capital adelantó una campaña de información y concientización para evitar que el vecino cometa una falta o sea estafado con cobros ilegales. Leando Cevinelli, subsectretario de Servicio y Ambiente, dijo que los operativos arrancan el 15 de mayo, con un cronograma organizado como en años anteriores.

Cevinelli agregó que con los operativos de poda, la gestión municipal ‘busca equilibrar el cuidado del patrimonio forestal con una ciudad más iluminada, segura y transparente en sus servicios’. También aclaró que los operativos no representan una poda de reducción drástica, sino una intervención técnica.

poda Desde el municipio de Capital informaron que la poda de los árbole en la vía pública es una tarea que el corresponde al municipio y que es gratuita. En este aspecto, el funcionario agregó que el personal municipal realizará trabajos de: elevación de copa y limpieza de cruz, y cortes de ramas terciaras. ‘Estas acciones buscan despejar luminarias, semáforos y señalética vial, lo que impacta directamente en la seguridad de los peatones y en la visibilidad de los conductores’, dijo Cevinelli.

La poda en la vía pública es GRATUITA Cevinelli también advirtió a los vecinos sobre posibles estafas. Aclaró que el municipio no realiza cobros por la tarea de poda en la vía pública.

Sin costo: las tareas de despeje de luminarias y corte de ramas bajas en la vía pública son gratuitas .

las tareas de despeje de luminarias y corte de ramas bajas en la vía pública . Personal identificado: sólo operarios municipales debidamente uniformados y acreditados pueden intervenir el arbolado.

sólo operarios municipales debidamente pueden intervenir el arbolado. Denuncias: se solicita a la comunidad no entregar dinero a personas no autorizadas. Ante cualquier irregularidad, comunicarse de inmediato al 4309708. La poda en el interior de propiedades privadas Hay un procedimiento que un vecino debe seguir y respetar en el caso de que quiera cortar las ramas de un árbol de la vía pública que se extienden hasta el interior de su vivienda.