Paro de colectivos en San Juan: los empresarios advierten que no pueden afrontar el aumento a los choferes

El conflicto por el paro de colectivos en San Juan sumó este jueves un nuevo capítulo con la reunión entre empresarios y representantes de los trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo. Mientras miles de usuarios continúan afectados por la medida de fuerza, desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) advirtieron que las empresas no cuentan con recursos suficientes para afrontar el aumento salarial acordado para los choferes.

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Ricardo Salvá, representante de ATAP, sostuvo que las empresas vienen reclamando desde hace meses una instancia de diálogo con el Gobierno para analizar la estructura de costos del transporte público. Según explicó, solicitaron formalmente una audiencia el 17 de junio y reiteraron el pedido durante septiembre, aunque no lograron concretar una mesa de trabajo.

“Hace mucho tiempo que venimos pidiendo una mesa técnica, venimos pidiendo diálogo y la verdad que no hemos tenido éxito. La situación se volvió insostenible”, afirmó Salvá.

Uno de los principales planteos de los empresarios está relacionado con el esquema de financiamiento del transporte público . Salvá sostuvo que, desde la perspectiva de ATAP, las empresas no reciben un subsidio directo, sino que el Estado compensa parte del valor del boleto que no abonan determinados usuarios.

En ese sentido, aseguró que solo uno de cada diez pasajeros paga actualmente el boleto completo de $1.300 , mientras que el resto corresponde a usuarios con distintos beneficios tarifarios, como estudiantes y personas con discapacidad, cuyos viajes son compensados posteriormente por el Estado.

El empresario también cuestionó los plazos en los que esas compensaciones llegan a las compañías. Según explicó, algunos pagos se concretan entre 60 y 70 días después de realizado el viaje, situación que, de acuerdo con su planteo, genera un importante desfasaje financiero para las empresas.

Los números que plantean los empresarios

Salvá aseguró que las empresas acumulan un perjuicio económico que estimó en unos $5.016 millones y afirmó que, para poder continuar funcionando, deben recurrir a herramientas financieras.

“Uno puede sostener una situación en déficit durante un tiempo, pero las empresas están funcionando a costa de descubiertos bancarios y solicitudes de crédito”, señaló.

A ese escenario se suman, según indicó, unos $200 millones mensuales en intereses bancarios y obligaciones vinculadas a planes de pago ante ARCA.

El representante de ATAP sostuvo además que, desde la última actualización de los costos del sistema, las empresas necesitarían otros $400 millones para afrontar el incremento de diferentes componentes, entre ellos el combustible.

“Nosotros no estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial y no estamos en condiciones de seguir pagando el aumento del combustible”, afirmó.

ATAP reclama una mesa con Transporte

Para los empresarios, la discusión no debería quedar limitada a la reunión que se desarrolla en la Subsecretaría de Trabajo. Salvá reclamó que también participe la Secretaría de Transporte, a la que señaló por presuntos incumplimientos relacionados con el contrato de concesión.

“Nosotros hemos pedido que se siente en la mesa de diálogo la Secretaría de Transporte, porque la Secretaría de Transporte es la que está incumpliendo con el contrato de concesión. El problema de fondo está en la Secretaría de Transporte, no está aquí en la Secretaría de Trabajo”, sostuvo.

El representante empresarial reconoció que las compañías tienen la obligación de cumplir con el pago de los salarios, aunque insistió en que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el incremento.

“Nosotros tenemos que pagar los salarios, pero no tenemos los recursos para pagar los salarios”, expresó.

Mientras tanto, el paro de colectivos continúa y ya lleva un día y medio, con miles de usuarios que debieron buscar alternativas para trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y distintas actividades.

Consultado sobre la posibilidad de que durante este jueves se alcance un acuerdo que permita destrabar el conflicto, Salvá respondió con cautela: “Esperemos que sí”.

Sin embargo, dejó en claro que para ATAP la solución requiere una discusión más amplia sobre el funcionamiento y el financiamiento del transporte público en San Juan. “El sistema de transporte no se puede seguir sosteniendo así”, concluyó.