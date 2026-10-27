    • 27 de octubre de 2026 - 20:19

    Polémica en San Juan: una influencer mendocina posó sin censura frente al Monumento al Deporte

    Eva González visitó la provincia y grabó un contenido junto al sanjuanino Mauricio Nozica ("El Yarco"). El material se viralizó rápidamente y genero polémica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo episodio viral volvió a poner en el foco de atención al emblemático Monumento al Deporte, ubicado en las inmediaciones del Parque de Mayo. En esta oportunidad, la influencer mendocina Eva González compartió un video grabado en el lugar donde posa de espaldas a la cámara y muestra la cola frente a la histórica escultura sanjuanina.

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    La publicación fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram y rápidamente comenzó a circular entre usuarios locales. En la grabación también participa el reconocido creador de contenido sanjuanino Mauricio Nozica, popularmente conocido por su personaje de “El Yarco”, quien junto a González realizó comentarios en tono de burla sobre la particular forma del diseño arquitectónico.

    El impacto en las redes sociales y el uso de la obra urbana

    El material apela a una tendencia frecuente en plataformas digitales, donde espacios públicos o hitos urbanos son utilizados como escenario para generar contenidos de entretenimiento y captar interacciones. En este caso, la referencia explícita a la silueta de la obra reforzó las lecturas humorísticas y los memes que desde hace años circulan en la provincia sobre el monumento.

    Pese a la repercusión del video y las opiniones divididas que generó entre los internautas, no se ha registrado ninguna manifestación ni medida institucional por parte de las autoridades locales con relación a la intervención realizada en el espacio público.

    El hecho se suma a una serie de antecedentes en los que el Monumento al Deporte es elegido como punto de referencia para publicaciones de alcance viral, reafirmando cómo determinados símbolos de la ciudad continúan resignificándose dentro de la cultura digital.

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