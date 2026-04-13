Profundo pesar por el fallecimiento una reconocida arquitecta de San Juan

El Colegio de Arquitectos expresó su pesar por la muerte de la profesional.

El ámbito de la arquitectura sanjuanina atraviesa horas de dolor tras conocerse el fallecimiento de la reconocida profesional Marta Martinet, una figura destacada en el desarrollo de la disciplina en la provincia.

El Colegio de Arquitectos de San Juan expresó su pesar a través de un sentido mensaje en el que manifestó: “Participa con profundo pesar el fallecimiento de la arquitecta Marta Martinet y eleva una plegaria por su eterno descanso”.

Martinet tuvo una activa participación en la vida institucional del sector, siendo integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Arquitectos, donde dejó una huella significativa tanto en lo profesional como en lo humano.

Su trayectoria y compromiso con la arquitectura local generaron un amplio reconocimiento entre colegas y allegados, quienes hoy la despiden con pesar y destacan su aporte al crecimiento de la actividad en la provincia.