Rawson cerró la Feria de la Cultura Popular con música, libros y una multitud en La Superiora

La cultura volvió a encontrarse con los sanjuaninos en La Superiora. Después de dos jornadas cargadas de libros, música, arte, educación, innovación y emprendimientos, Rawson cerró este sábado la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, una propuesta que convirtió al complejo cultural y deportivo en un gran punto de encuentro.

Rawson inauguró la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro

Rawson vive su Feria del Libro y este sábado llega una noche con grandes shows

Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”, la última jornada tuvo una agenda cargada y escenarios que fueron ganando público con el paso de las horas. La música fue una de las grandes protagonistas de la noche, con las presentaciones de OMEGA, La Oveja Negra y los García, La Nota y Huaykil, que se encargó de ponerle el broche musical a la celebración.

Pero la fiesta había comenzado mucho antes. Durante la tarde se sucedieron la competencia de Free Style del programa “No es Joda”, Fizz Rock, Eduardo de Cabrera, el Taller de Tango de la UNSJ, Los Guapos del Abasto y la Red de Cultura en Movimiento, que presentó un cuadro folklórico.

También hubo espacio para el rock con Jardín de Rock y las bandas WHAT!? y CALAVERAS NEGRAS, además de la participación de Amazonas, Circo Flama y La Pericana.

La literatura y el pensamiento también tuvieron un lugar central. El Espacio Literario Sentir Nacional reunió a escritores, especialistas y referentes que durante la tarde abordaron distintas temáticas, desde la literatura y la historia hasta la inteligencia artificial, la política y la minería.

Entre las presentaciones se destacó la de Felicitas Bonavitta, con su obra “La Casta”. También participaron Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez, con propuestas vinculadas a China y el escenario internacional.

La programación incluyó además la edición especial de “Cuadernos Marxistas” por el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz, la presentación de “Minería y Progreso. Rompiendo el Hechizo de la Maldición de los Recursos”, de Adriana González de Frau, y la participación de Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con “Reflexiones en el nuevo mundo”.

La inteligencia artificial fue otro de los ejes que atravesó la Feria, con charlas y encuentros destinados a debatir sus desafíos y oportunidades, especialmente en el ámbito educativo.

Una emprendedora con sabor rawsino

Uno de los momentos especiales de la jornada fue la elección de la Emprendedora Departamental del Sol. La distinción quedó en manos de Silvia Martín, propietaria de TEO Pastelería, quien representará a Rawson.

Su historia comenzó después de jubilarse, cuando encontró en la chocolatería artesanal una nueva pasión. Lo que comenzó con bombones y barras de chocolate fue creciendo hasta convertirse en un emprendimiento con identidad propia.

Entre sus creaciones aparece una combinación tan particular como innovadora: chocolate, alcaucil, pistacho y limón, una manera de llevar uno de los productos característicos de Rawson al mundo de la chocolatería.

Bombones, alfajores, chocolates y distintas elaboraciones artesanales forman parte de una propuesta que encontró en la creatividad y en la identidad local sus principales herramientas para crecer.

Una Feria que buscó mucho más que mostrar libros

Durante las dos jornadas, La Superiora fue escenario de propuestas para públicos de todas las edades. El Espacio Futura combinó literatura, música y tecnología, con encuentros de guitarras, talleres, propuestas vinculadas a la inteligencia artificial, actividades para jóvenes, la Orquesta Municipal y diferentes coros.

En el Espacio Forum, en tanto, los protagonistas fueron la producción y las nuevas economías, con charlas sobre comercio electrónico, agro, geopolítica económica, finanzas, automatización e inteligencia artificial y la industria de los videojuegos.

Bibliotecas populares, universidades, editoriales, librerías, organizaciones sociales, emprendedores y artistas completaron el recorrido.

Durante el cierre, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la convocatoria y el espíritu de la propuesta.

“Estamos concluyendo una edición que se ha desarrollado exitosamente, con una gran convocatoria durante estos dos días”, señaló, al tiempo que remarcó que el libro es central, pero que la Feria representa además “la expresión de toda nuestra cultura popular”.

Munisaga también puso el acento en la importancia del encuentro humano en tiempos de inteligencia artificial y sostuvo que una canción, un libro o una obra tienen la capacidad de transmitir historias, ideas y emociones.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó además el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y remarcó que la Feria no sólo tiene impacto cultural y educativo, sino también económico, por el movimiento que generan emprendedores, stands y puestos gastronómicos.

Así, con música, libros, debates, arte y emprendimientos, Rawson cerró una nueva edición de su Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro.