RedTulum: desvíos masivos en decenas de líneas de colectivos por obras en calle Santa Fe

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que habrá modificaciones y desvíos temporales en los recorridos de decenas de líneas de colectivos debido a obras de mejora vial en el macrocentro de la Capital.

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Las tareas están a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, que este martes 13 de octubre concretará cortes de tránsito totales sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre avenida Alem y calle Sarmiento, como parte del plan de repavimentación previsto para la zona.

El corte impacta de forma directa en el trazado habitual de numerosas unidades que conectan el Gran San Juan y departamentos periféricos:

Rawson - Pocito - Sarmiento: 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 244, 247 y 260.

Santa Lucía - 9 de Julio - 25 de Mayo - Caucete: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 322, 345 y 364.

Albardón - Angaco - San Martín - Chimbas: 400, 402, 406 y 407.

Recorrido alternativo de las unidades

Para garantizar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros, las colectivos desviarán su trayecto habitual tomando calle Sarmiento, luego Avenida Córdoba y reincorporándose por Avenida Alem.

Desde los organismos oficiales recomendaron a los usuarios habituales planificar los tiempos de viaje con anticipación y consultar los desvíos actualizados en la web oficial habilitada para tal fin (cortesdecalles.sanjuan.gob.ar).