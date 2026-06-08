San Juan impulsa el programa DIVERPYMEX y el liderazgo femenino para potenciar las exportaciones

San Juan apuesta a fortalecer las exportaciones con una mirada puesta en las mujeres empresarias y las nuevas generaciones . En ese marco, el próximo 10 de junio se desarrollará la Jornada de Mujeres en el Comercio Internacional, un encuentro organizado por la Dirección de Comercio Exterior, la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Asociación de Mujeres Empresarias de ACME, con el objetivo de promover negocios, generar vínculos y ampliar oportunidades para las empresas locales.

La actividad se realizará desde las 8 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y forma parte de la estrategia provincial para recuperar las exportaciones como motor del desarrollo sostenible, una de las metas planteadas por la gestión del gobernador Marcelo Orrego.

Uno de los puntos centrales de la jornada será la presentación del programa DIVERPYMEX , impulsado por la Fundación Banco Credicoop, que busca acompañar a pequeñas y medianas empresas en sus procesos de internacionalización. La exposición estará a cargo de las consultoras pasantes Magdalena Galiano y Milagros Ramírez, quienes compartirán experiencias y herramientas destinadas a facilitar el acceso de las pymes a mercados externos.

Además, durante el primer panel, denominado “Jóvenes y el comercio exterior” , se presentarán casos concretos de mujeres exportadoras vinculadas a distintos sectores productivos, entre ellos Vertas, Juguetes ME y Olivícola Pedernal. También participará, de manera virtual, la directora comercial de ProChile en Buenos Aires, Constanza Alegría, quien abordará aspectos relacionados con tratados de libre comercio, aranceles y normas de origen.

La agenda continuará con un panel dedicado al comercio electrónico internacional, donde especialistas analizarán oportunidades en mercados como México y brindarán herramientas para desarrollar estrategias de exportación exitosas. Representantes de DHL expondrán sobre las claves del e-commerce internacional para pymes.

Otro de los momentos destacados será el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y su impacto en sectores estratégicos para San Juan, como la olivicultura y la vitivinicultura. Participarán referentes de Cancillería, de la Embajada de Brasil en Argentina y autoridades provinciales.

El cierre estará dedicado a la Zona Franca de Jáchal como factor de integración regional, con exposiciones de funcionarios vinculados al desarrollo económico y al sistema aduanero.

Durante toda la jornada también habrá una muestra de productos elaborados por empresas lideradas por mujeres, con el objetivo de visibilizar el aporte femenino al desarrollo económico y a la inserción internacional de la producción sanjuanina.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.