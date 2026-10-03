San Juan pone la lupa en la sostenibilidad y la ética para preparar a sus empresas para los nuevos desafíos

San Juan es sede de un encuentro que pone en el centro del debate el papel de los profesionales en la transformación de las empresas y de la matriz productiva. Con más de 40 disertantes y una agenda que combina experiencias, herramientas de gestión y análisis de estándares internacionales, avanzan las 9° Jornadas Nacionales de Sostenibilidad, que en esta edición se desarrollan junto con las primeras Jornadas Nacionales de Ética y Compliance . La actividad es organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y cuenta con el apoyo de DIARIO DE CUYO.

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La propuesta busca instalar una discusión que excede a las grandes compañías, y es cómo prepararse para trabajar con estándares cada vez más exigentes de transparencia, sostenibilidad y cumplimiento normativo, en un contexto en el que las actividades productivas necesitan generar valor económico sin perder de vista su impacto social y ambiental.

“Estamos súper felices, con una hermosa la convocatoria y el nivel de los disertantes ha sido increíble” , expresó Lucila Avelín, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en diálogo con DIARIO DE CUYO, al realizar un balance de la primera jornada y anticipar los ejes de la continuidad.

Durante el encuentro inicial se abordaron temas como sostenibilidad, compliance, finanzas sostenibles e inversiones de impacto, con la participación de referentes nacionales y profesionales de San Juan. La intención es acercar estas discusiones a la realidad provincial y mostrar que no se trata de tendencias lejanas, sino de demandas concretas para el presente y el futuro de las empresas.

Uno de los puntos centrales de las jornadas es la relación entre el crecimiento de las actividades productivas y la incorporación de criterios de sostenibilidad e integridad. Para Avelín, el desarrollo minero funciona como uno de los motores que impulsan estas discusiones en San Juan, aunque su alcance se extiende a otros sectores.

“Creo que estos temas los tracciona la actividad minera, pero terminan siendo transversales a todas. Acá tenemos muy fuerte todo lo que es energías renovables. El agro mismo tiene que empezar a pensar en estos términos”, explicó.

En esa línea, sostuvo que la sostenibilidad necesita estar acompañada por mecanismos de integridad y cumplimiento. De lo contrario, advirtió, ambos conceptos pierden parte de su sentido.

La mirada propuesta durante las jornadas apunta a repensar cómo producen y operan las organizaciones, sin plantear una oposición entre actividad económica y responsabilidad ambiental. El desafío, según la titular del Consejo, es encontrar formas de generar valor y, al mismo tiempo, cuidar los recursos naturales y el entorno social. “Esto no se trata de dejar de operar. Se trata de ver de qué manera podemos empezar a operar, podemos empezar a producir, pero generando valor y, sobre todo, cuidando para adelante, para el planeta futuro”, afirmó Avelín.

La dimensión social también forma parte de ese enfoque. La sostenibilidad, explicó, no se agota en las cuestiones ambientales, sino que incluye la responsabilidad de las organizaciones con las comunidades en las que desarrollan sus actividades.

Compliance, transparencia y desarrollo local

La agenda de este sábado contempla exposiciones sobre los aspectos jurídicos del compliance empresarial, la integridad sostenible, la transición energética y las energías renovables. También incluye paneles sobre desarrollo local, empresas e instituciones, con la participación de representantes de distintos sectores.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del abogado Claus Noseti, especialista en derecho empresarial y compliance, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento a empresas, negocios internacionales y programas anticorrupción.

El programa también contempla un panel sobre transición energética y energías renovables, con la participación de Lucas Estrada, presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), y Marcelo Sarmiento, representante de MyD.

Más adelante, la discusión se trasladará al desarrollo local y al papel de las empresas e instituciones en la construcción de nuevas oportunidades productivas. Entre los participantes previstos figuran representantes de sectores como la minería, la salud, la tecnología, la actividad portuaria, la academia y las organizaciones profesionales.

Para Avelín, ampliar la conversación más allá de la minería es fundamental para que las herramientas de sostenibilidad y compliance puedan incorporarse en distintas actividades económicas. En ese proceso, destacó también el papel del sector académico, tanto por su aporte a la discusión como por su función en la formación de los futuros profesionales.

La continuidad de las jornadas busca completar ese recorrido con experiencias concretas y distintas perspectivas sobre los desafíos de la producción, la gestión empresarial y la responsabilidad institucional.