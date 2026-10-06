San Juan por primera vez será sede de un encuentro que pondrá sobre la mesa las potencialidades del turismo de Cuyo

San Juan será por primera vez sede del Encuentro Regional de Turismo , que llega a su quinta edición. Se trata de una propuesta que nació en San Luis y que busca dar un paso más para convertirse en un espacio de intercambio entre las provincias cuyanas. La edición que se celebrará en la provincia reunirá a representantes del sector turístico, educativo, público y privado para poner en común experiencias, problemáticas y las potencialidades de los destinos de la región.

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Silvia Poblete, una sanjuanina que desde hace dos décadas vive en Villa Mercedes, San Luis, es quien está detrás de la iniciativa. Los cuatro encuentros anteriores se realizaron en esa provincia, pero el objetivo que comenzó a tomar forma en la última edición fue que la propuesta dejara de estar atada a un único territorio y pudiera trasladarse cada año por Cuyo. “Es la primera vez que salimos de San Luis y hacemos el encuentro en otra provincia”, explicó Poblete en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La elección de San Juan para esta quinta edición surgió a partir del vínculo que se generó con docentes y referentes locales. Profesores de la provincia se comunicaron para plantear la posibilidad de traer el encuentro a territorio sanjuanino. Luego comenzaron las reuniones con autoridades de la carrera de Turismo de la UNSJ y con representantes de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, para poder hacer el encuentro realidad.

La intención de la propuesta es compartir un mismo espacio entre actores que habitualmente trabajan desde distintos ámbitos. Profesionales del turismo, estudiantes de escuelas secundarias y universidades, municipios, instituciones públicas, representantes gubernamentales, prestadores y trabajadores independientes estarán convocados durante las dos jornadas que componen el encuentro.

El encuentro tendrá dos grandes ejes. Por un lado, estarán las disertaciones y capacitaciones, con profesionales de provincias cuyanas. Por otro, una feria destinada a prestadores de servicios turísticos, municipios y trabajadores independientes, quienes en un solo espacio concentrarán toda la oferta existente.

A la participación de Cuyo se sumará esta edición como novedad la presencia de representantes de Coquimbo y La Serena, en Chile, quienes llegarán a la provincia para incorporar y compartir una mirada vinculada al turismo regional y a las posibilidades de conexión.

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Desde Mendoza está confirmada la participación del subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza y de referentes de Tunuyán. San Luis estará representada por docentes de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que llegará con un grupo de alumnos, además de integrantes de la Universidad Nacional de San Luis. Por San Juan participarán docentes de la carrera de Turismo, mientras que también estarán presentes medios especializados en turismo que acompañaron las ediciones anteriores.

De una reunión entre colegas para hablar de turismo a un espacio de encuentro cuyano

El encuentro comenzó en Villa Mercedes, cuando Poblete buscaba generar una propuesta vinculada al turismo en una ciudad cuya actividad económica está más relacionada con la industria. La primera edición surgió casi como una reunión entre colegas y amigos. Lo que comenzó como una convocatoria sencilla terminó reuniendo a unas 70 personas en la Casa de la Música de Villa Mercedes y superó las expectativas iniciales.

Con el paso de los años, la propuesta fue creciendo y modificando su estructura. El cuarto encuentro, realizado en la ciudad de La Punta, fue particularmente importante para definir el nuevo rumbo. Allí participaron unas 600 personas, con una fuerte presencia de instituciones educativas y representantes de las tres provincias.

Fue durante una cena de bienvenida de esa edición cuando surgió la idea de que el encuentro comenzara a recorrer Cuyo. Para su creadora, el desafío será mantener el espíritu con el que nació y, al mismo tiempo, ampliar la participación de quienes tienen algo para mostrar dentro de la actividad turística.

Así, el quinto encuentro marca un cambio de escenario, pero también de perspectiva: ya no se trata solamente de reunir al sector turístico de una provincia, sino de generar un espacio de intercambio para pensar el turismo de Cuyo desde las experiencias concretas de quienes trabajan en sus destinos.

Actividades y forma de ser parte del quinto Encuentro Regional de Turismo

El encuentro se realizará el 30 y 31 de octubre en distintas sedes de Capital. El viernes 30 se concretará una jornada completa en el Aula magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, donde tendrán ligar las capacitaciones y disertaciones. Si bien la actividad será gratuita, se manejarán cupos limitados por la capacidad de la sala.

Por su parte, el sábado 31 la Feria de Prestadores se trasladará al Museo de la Memoria Urbana, ubicado en el Parque de Mayo, sobre calle 25 de Mayo.

Quienes estén interesados en participar se pueden inscribir en el siguiente formulario: https://forms.gle/ziEMdx7Qhz2R2sf97. Para estar al tanto de las novedades, todas las actualizaciones se estarán publicando en el perfil de Instagram @encuentroregionalturismo.