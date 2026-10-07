San Juan será sede del Segundo Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Agrimensoras

La provincia se convierte esta semana en el epicentro técnico y profesional de la agrimensura al albergar el Segundo Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Agrimensoras. La cita, que se desarrollará del 8 al 10 de octubre, reunirá a cerca de 120 participantes entre profesionales, investigadoras, estudiantes y referentes de reparticiones públicas y organismos vinculados al sector.

En la previa del evento, la ingeniera agrimensora Gemma Acosta, una de las referentes organizadoras, remarcó en diálogo con Diario de Cuyo la amplitud y la diversidad que caracterizan a la profesión, aclarando un punto clave:

"Bueno, primero me gustaría aclarar que no es un encuentro de mujeres vinculado específicamente a la minería, es un encuentro de mujeres agrimensoras. Justamente una de sus características es la diversidad de ámbitos en los que desarrollamos la profesión" , sostuvo.

El encuentro, que es el segundo a nivel nacional e internacional, está abierto a toda la comunidad de la agrimensura, tanto a hombres como a mujeres. El objetivo es que las experiencias de las colegas puedan ser conocidas, visibilizadas y compartidas.

"La iniciativa surgió entre varias colegas que sentimos la necesidad de generar un espacio para compartir nuestras experiencias, trayectorias y desafíos, sobre todo para mostrar esta enorme amplitud que tiene la ingeniería en agrimensura", señaló Acosta. Un campo que permite desarrollarse en ámbitos tan diversos como la geodesia, obras de gran envergadura, tribunales de tasación, catastro, reparticiones públicas y el mercado inmobiliario, llegando a proyectos en distintos puntos del país y del mundo.

El rol de la agrimensura en la minería y el diálogo con la industria

Dada la relevancia económica de la actividad en Cuyo, una de las jornadas principales tendrá un fuerte enfoque en el sector minero. El eje temático dedicado analizará el rol de la agrimensura en la minería, que va mucho más allá del trabajo de campo tradicional.

"Participamos en relevamientos, obras civiles, movimientos de suelo, montaje, controles de precisión técnica, planificación y también en puestos de liderazgo", detalló Acosta.

Uno de los atractivos centrales del programa será la participación conjunta de una colega junto a representantes de Recursos Humanos de Ganfeng Litio Argentina, una de las firmas mineras con fuerte presencia en el norte del país.

La charla no solo abordará los aspectos técnicos de los proyectos de explotación de litio, sino que detallará desde adentro cuáles son las oportunidades reales que existen para las mujeres en la industria y qué perfiles profesionales busca actualmente el sector. Incluso, la compañía dispondrá de un stand institucional durante el encuentro para vincularse de manera directa con los asistentes.

"Personalmente creo que hoy existen oportunidades reales para las mujeres en el sector minero y también hay una participación cada vez más amplia de la agrimensora dentro de estos proyectos" "Personalmente creo que hoy existen oportunidades reales para las mujeres en el sector minero y también hay una participación cada vez más amplia de la agrimensora dentro de estos proyectos"

"San Juan, la minería tiene un peso muy importante y está generando muchas oportunidades para nuestra profesión, pero la articulación de la agrimensura en el sector productivo es mucho más amplia", agregó.

Inspirar a las nuevas generaciones

Entre los objetivos fundacionales del evento se destaca la necesidad de inspirar a los jóvenes que están definiendo su camino vocacional y mostrar la tecnología de precisión y las obras subterráneas, dos áreas críticas y poco visibilizadas.

"A mí misma me pasó cuando era más joven, no tenía una idea tan clara de todo lo que podía llegar y hasta dónde podía llegar con la agrimensura. Por eso uno de los objetivos es mostrar también que la agrimensura es una profesión donde tiene lugar para diferentes intereses, perfiles y capacidades" "A mí misma me pasó cuando era más joven, no tenía una idea tan clara de todo lo que podía llegar y hasta dónde podía llegar con la agrimensura. Por eso uno de los objetivos es mostrar también que la agrimensura es una profesión donde tiene lugar para diferentes intereses, perfiles y capacidades"

Las actividades incluirán disertaciones magistrales, mesas de intercambio y una asamblea final prevista para el último día. En ese cierre conjunto, los participantes pondrán en común las conclusiones de las jornadas, definirán aspectos a fortalecer dentro de la disciplina y votarán la sede para la próxima edición del encuentro el tercero a nivel nacional e internacional, consolidando una red de cooperación federal que no para de crecer.