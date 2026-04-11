    • 11 de abril de 2026 - 21:00

    Sarmiento apuesta al trabajo: se inauguró una escuela de oficios para que los vecinos se capaciten

    Se trata de la Escuela Misión Rural y Doméstica Nº 9, en Cochagual, localidad del departamento Sarmiento.

    En Sarmiento quedó inaugurada la Escuela Misión Rural Nº 9 para que los vecinos se capaciten en distintos oficios.

    En Sarmiento quedó inaugurada la Escuela Misión Rural Nº 9 para que los vecinos se capaciten en distintos oficios.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    En un emotivo acto para la comunidad de Cochagual Norte, en Sarmiento, quedó oficialmente inaugurada la Escuela Misión Rural y Doméstica N° 9, una escuela de oficio donde los vecinos podrán capacitarse. Esta insitución no llega sólo como una estructura edilicia, sino como un centro de capacitación diseñado para transformar la realidad laboral de los vecinos de la zona.

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    El objetivo central de esta nueva institución es claro: brindar herramientas concretas para que los habitantes del departamento puedan aprender un oficio, fomentando la autonomía y la generación de nuevas oportunidades económicas. En una primera etapa, la escuela centrará su oferta académica en dos áreas clave con alta demanda local:

    • Sector Textil-Indumentaria: capacitación en costura, diseño y confección.
    • Gastronomía: formación profesional en cocina y manipulación de alimentos.
    escuela
    El padre José Nieto fue el encargado de bendecir las instalaciones y equipamiento de la nueva escuela de oficios.

    El padre José Nieto fue el encargado de bendecir las instalaciones y equipamiento de la nueva escuela de oficios.

    ‘Este lugar no sólo representa infraestructura, sino también acompañamiento, inclusión y la posibilidad real de crecimiento para los vecinos’, dijo Graciela Sánchez, directora de la Escuela, quien agregó que ya hay entre 45 y 50 inscriptos en cada oficio.

    Educación como eje de gestión en Sarmiento

    Durante los discursos, el Intendente Alfredo Castro y el Diputado Andrés Castro reafirmaron el compromiso de la gestión municipal de trabajar en conjunto con la provincia para descentralizar la educación. Por su parte, el Ministro Carlos Platero, que participó del acto inaugural, subrayó la importancia de estos espacios como redes de contención social y superación personal.

    Con la apertura de la Escuela N° 9, Cochagual Norte inicia una nueva etapa donde el conocimiento y el trabajo manual se dan la mano para construir un futuro con más igualdad y progreso para todos los sarmientinos.

    Las clases en la nueva escuela de oficios

    • Cursado: las clases de Textil -Indumentaria y de Gastronomía se dictan de lunes a viernes.
    • Horario: el horario de cursado es de 16 a 20.
    • Inicio: las clases de Textil-Indumentaria arrancan la próximas semana, mientras que las de Gastronomía comienzan el 20 de abril.
    • Requisito: tener 18 años como mínimo.
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