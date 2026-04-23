Se viene el frío en San Juan: anticipan días más frescos y clima casi invernal

El otoño comienza a hacerse sentir con más fuerza en San Juan y en los próximos días se consolidará un marcado descenso de temperatura que anticipa la llegada del frío. Así lo explicó el climatólogo sanjuanino Germán Poblete , quien brindó un panorama detallado de cómo evolucionará el clima en la provincia.

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Actualmente, la provincia atraviesa jornadas típicas del otoño, con mañanas y noches frescas a frías, pero con tardes soleadas y agradables gracias a la radiación solar, principal factor de calentamiento en esta época del año, explicó Poblete.

En cuanto al pronóstico de los próximos días, Poblete expresó que para el viernes, se espera una mínima cercana a los 10°C y una máxima que alcanzará los 25°C.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar hacia el fin de semana. El sábado se verá afectado por una baja presión en altura que se desplaza desde la zona de Bahía Blanca, generando mayor nubosidad. Esto provocará un descenso en la temperatura máxima, que bajará a unos 20°C, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 10°C.

El domingo será el día más frío del período: la perturbación impactará de lleno y el cielo permanecerá mayormente nublado o cubierto. Se espera una jornada con características casi invernales, con una mínima de 8°C y una máxima de apenas 19°C.

El pronóstico para el inicio de la semana

Para el lunes, si bien regresará el sol, quedará la “herencia” del frío del día anterior, con temperaturas similares: mínima de 8°C y máxima de 19°C. Ya el martes, el dominio del sol permitirá una leve recuperación térmica, con una máxima de 23°C, aunque las mínimas seguirán siendo bajas, entre 5 y 6°C.

Poblete explicó que este comportamiento responde a una transición típica de la estación: “Estamos transitando un otoño en el segundo escalón de la bajada de la temperatura que nos va a llevar al inicio del invierno meteorológico a principios de junio”.

En ese sentido, adelantó que hacia fines de mayo y comienzos de junio podrían registrarse las primeras heladas, ya que es la fecha promedio en la que suelen ocurrir. Además, recordó que el invierno astronómico comenzará alrededor del 21 o 22 de junio, mientras que el período más frío del año se da habitualmente entre mediados de junio y mediados de julio.

De esta manera, el clima en San Juan empieza a alinearse con condiciones cada vez más invernales, marcando el fin de las tardes cálidas y el inicio de mañanas más frías en la provincia.