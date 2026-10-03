    • 3 de octubre de 2026 - 13:38

    Tembló en San Juan: dónde estuvo el epicentro del sismo de este sábado

    El movimiento se registró este sábado a las 8 y tuvo una profundidad de 109 kilómetros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un sismo de magnitud 2,7 se registró este sábado 3 de octubre por la mañana en San Juan, con epicentro en el departamento Caucete. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 8 y tuvo una profundidad de 109 kilómetros.

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    El epicentro fue localizado a 13 kilómetros al sur de Caucete, a 36 kilómetros al sudeste de la Ciudad de San Juan y a 133 kilómetros al noreste de Mendoza. El movimiento también fue reportado como perceptible en sectores de la provincia vecina.

    De acuerdo con el registro del Inpres, el temblor se produjo durante las primeras horas de la mañana y tuvo una magnitud relativamente baja. Su profundidad, superior a los 100 kilómetros, fue uno de los datos destacados del informe oficial.

    Las principales características del movimiento fueron una magnitud de 2,7, una profundidad de 109 kilómetros y un epicentro ubicado en las inmediaciones de Caucete, al sudeste de la capital sanjuanina.

    El temblor también fue mencionado por medios de Mendoza como perceptible en sectores del norte provincial y del Gran Mendoza.

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