Trasladaron a más de mil peces mientras limpian el Lago del Parque de Mayo

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto con la Dirección Provincial de Espacios Verdes, realiza un importante procedimiento de extracción y traslado de los peces del lago del Parque de Mayo , con destino al Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad . Entre las especies presentes en el lago se encuentran carpa koi, carpa común y sogyo.

Salud: con una caminata buscan concientizar sobre la prevención del cáncer de cuello de útero

Presentaron una nueva carrera que recorrerá el corazón de San Juan y que contará con 1.500 atletas

El operativo comenzó con la disminución controlada del nivel de agua del lago hasta aproximadamente 40 centímetros de profundidad, lo que facilitó las tareas de manejo y captura de los ejemplares. Una vez alcanzado ese nivel, se procedió al tendido de redes, con las cuales se realizó un barrido por todo el lago a fin de concentrar los peces en un sector determinado para su posterior extracción.

Durante esta etapa, el personal del Parque de la Biodiversidad ingresó al lago utilizando waders, indumentaria impermeable que permite trabajar dentro del agua con seguridad y comodidad. La captura se realizará mediante copos o redes manuales, lo que posibilita manipular los ejemplares de forma cuidadosa, minimizando el estrés y evitando posibles lesiones en los peces.

Para el traslado se acondicionó un camión equipado con una carpa que funciona como pileta, en la cual se colocó agua tratada con azul de metileno, compuesto que actúa como desinfectante. Asimismo, el sistema contó con aireación continua, garantizando niveles adecuados de oxígeno disuelto en el agua durante todo el recorrido.

A fin de garantizar el normal desarrollo de las tareas y preservar la seguridad tanto del personal interviniente como del público, el Parque de Mayo permanecerá cerrado y vallado en el sector de trabajo, restringiendo el acceso durante el operativo.

image

Durante el traslado hacia el Parque de la Biodiversidad, se cuenta además con la colaboración de personal de la Policía de San Juan, que brinda apoyo en la circulación vehicular para facilitar el desplazamiento del camión y asegurar un tránsito continuo y ágil, reduciendo los tiempos de traslado y contribuyendo al bienestar de los ejemplares transportados.

Una vez finalizado el traslado, los peces son reubicados en piletas y sectores específicos dentro del Parque de la Biodiversidad, los cuales han sido previamente acondicionados para recibir a los ejemplares y asegurar condiciones adecuadas para su adaptación y permanencia.

Hasta el momento ya se han retirado más de mil peces y el operativo continuará los próximos días, además se trabajará también en el retiro y reubicación de los patos que habitan en la zona del lago.