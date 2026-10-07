UDA informó qué deben hacer los docentes afectados por la falta de colectivos en San Juan

El gremio difundió un modelo de nota para que los docentes puedan dejar constancia de las dificultades para llegar a sus lugares de trabajo por la retención del servicio.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA) San Juan difundieron una aclaración dirigida a los docentes que se vean afectados por la retención del servicio público de pasajeros y tengan dificultades para trasladarse hasta sus lugares de trabajo.

A través de un comunicado, el gremio solicitó “máxima difusión” de la información y dio a conocer un modelo de nota que los docentes pueden completar para dejar constancia de la situación derivada de la falta de transporte público.

La medida surge en medio del conflicto que mantiene paralizado el servicio de colectivos en la provincia, luego de que los choferes resolvieran no sacar las unidades a la calle en reclamo del pago de una deuda salarial. Los trabajadores no aseguraron un horario para la restitución del servicio y advirtieron que la medida podría extenderse por tiempo indeterminado.

La nota que difundió UDA El documento difundido por el gremio está destinado a los docentes que no puedan trasladarse hacia sus establecimientos educativos debido a la falta de transporte público.

La presentación busca que cada trabajador pueda informar formalmente la situación que atraviesa y dejar constancia de que la imposibilidad de llegar a su lugar de trabajo está vinculada con la retención del servicio de colectivos.