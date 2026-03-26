    • 26 de marzo de 2026 - 15:58

    [VIDEOS] El conmovedor rescate de dos perros que fueron salvados de un reservorio de agua

    Dos perros que cayeron a un reservorio de agua, y que no podían salir por sus propios medios, movilizaron al personal de Protección Civil de Rawson para su rescate.

    Los perros fueron sacados del reservorio y se encuentran bien.

    Los perros fueron sacados del reservorio y se encuentran bien.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una escena cargada de tensión, pero también de esperanza, se vivió este jueves en el departamento Rawson, cuando dos perros quedaron atrapados en un reservoriode agua ubicado sobre calle Meglioli, a pocos metros de Ruta 155. Gracias a la alerta de un vecino y a la rápida intervención del personal de Protección Civil, la historia tuvo un final feliz.

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    El aviso llegó a tiempo

    Un vecino de la zona advirtió la desesperante situación de los animales, que habían caído al interior del reservorio sin poder salir. La urgencia del caso movilizó de inmediato a un equipo especializado, que se trasladó hasta el lugar para iniciar un operativo contrarreloj.

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    Al arribar, los rescatistas se encontraron con un panorama complejo: los perros estaban visiblemente agotados y sin chances de escapar por sus propios medios. Sin embargo, la coordinación y el compromiso del equipo fueron clave. Con maniobras cuidadosas y precisas, lograron acceder al sector y poner a salvo a ambos animales.

    El rescate fue exitoso. Los animales fueron retirados con vida y, según las primeras evaluaciones, en buen estado de salud, sin presentar heridas de gravedad. Un desenlace que trajo alivio no solo a quienes participaron del operativo, sino también a los vecinos que siguieron de cerca cada instante.

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    Del procedimiento formaron parte los agentes Lucas Flores, Yanina Salinas, Iván Sanz y Javier Esquivel, pertenecientes a Protección Civil de Rawson, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y extracción con profesionalismo y dedicación.

    Tras el rescate, los perros fueron trasladados a un lugar seguro donde recibirán cuidado y resguardo, mientras se analiza su situación y una posible reubicación.

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