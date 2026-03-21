Vuelve a cerrar el Paso Cristo Redentor por nevadas en alta montaña

La interrupción del Paso Cristo Redentor regirá desde la medianoche del domingo. Autoridades advierten por condiciones inseguras y piden evitar viajes.

El Paso internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva desde la medianoche de este domingo 22 de marzo debido a un nuevo frente de inestabilidad que afecta la zona cordillerana. La medida, tomada por autoridades de Argentina y Chile, responde a pronósticos de nevadas en alta montaña que comprometen la seguridad vial.

Según el comunicado oficial, la interrupción del tránsito comenzará este sábado a las 22 en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en Chile. El cierre total del túnel internacional se hará efectivo a partir de las 00, y se mantendrá hasta nuevo aviso, sujeto a la evolución de las condiciones climáticas.

El fenómeno climático impactará principalmente en territorio argentino, donde se prevén acumulaciones de nieve que dificultan la transitabilidad. Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar viajes hacia la cordillera y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.

Paso Cristo Redentor: una breve reapertura La decisión llega apenas horas después de una breve reapertura del corredor internacional. Durante este sábado, y aprovechando una “ventana” de buen tiempo, el paso había sido habilitado desde las 9, permitiendo la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Esa mejora temporal generó un importante movimiento de turistas que buscaron cruzar hacia Chile. Si bien en el sector argentino, a la altura de Roque Carranza, no se registraron demoras significativas para vehículos particulares, en la aduana chilena se reportaron esperas de más de dos horas durante el mediodía.