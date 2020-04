Lo que sería un viaje de placer de 12 días para visitar a unos amigos se ha convertido en una agonía interminable para la sanjuanina Fernanda Mugnos, una trabajadora independiente abocada al transporte que desde hace más de un mes salió de la provincia y se encuentra varada en México sin novedades ciertas sobre su regreso.

“Hablamos con mis tres hijos todos los días y trato de ser fuerte para que vean que su madre está bien, aunque cada día que pasa se me hace más difícil. Sinceramente ya no sé qué contestarles a mis chicos cuando me preguntan medio llorando si voy a volver”, contó Fernanda con un tono que mezcla angustia y desesperación.

Sus hijos de 8, 14 y 16 años se encuentran en San Juan cumpliendo la cuarentena con su padre, y junto al resto de la familia “están moviendo cielo y tierra” para tratar de programar el regreso de Fernanda, quien paradójicamente se encuentra varada en Puerto Escondido, uno de los sitios turísticos más hermosos de México. En este duro contexto vale destacar que Fernanda y su familia todavía no reciben información cierta desde Cancillería sobre futuros vuelos de repatriación.

Otros tiempos. La sanjuanina varada en México disfrutando en familia las actividades de la última Fiesta Nacional del Sol.

“Estoy tratando de no gastar nada, por suerte estoy haciendo la cuarentena en la casa de mis amigos, que uno de ellos es de San Juan. El gran problema es que donde estoy no hay aeropuerto internacional y los vuelos de repatriación salen de Cancún. Yo estoy del otro lado del país, tengo que sacar dos pasajes para poder llegar ahí y tratar de conseguir algún vuelo de repatriación que sale 600 dólares y se vuelan cada vez que hay algún avión”, comentó la sanjuanina.

Y concluyó: “Debería arriesgarme a sacar los pasajes y rezar a Dios que ninguno se cancele porque ahí quedo en el medio varada en cualquier lado. Se que debo volver y hacer la cuarentena, pero lo que estoy viviendo ahora es muy angustiante y atemorizante. Lo único que quiero es volver y abrazar a mis hijos que están pasando esta situación lejos de su madre”.