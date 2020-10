En medio del avance de casos de coronavirus y mientras en San Juan los operativos de rastrillajes ya se hicieron en casi los 19 departamentos, desde el Ministerio de Salud Pública dijeron que aconsejan a las personas que no se valgan del test rápido para saber si están o no infectadas y que, por consiguiente, la comunidad no debe desesperar por hacerse este testeo. Matías Espejo, el secretario de Medicina Preventiva, explicó que estos test son muy útiles para los estudios de poblaciones, para saber si ese grupo de personas estuvo en contacto con el virus o no. "De manera individual el test rápido no sirve, sólo da una falsa sensación de seguridad. Las personas que tienen síntomas deben darse de alta a través de la aplicación o el número de Whatsapp para que sean hisopadas", dijo.

Según lo que explicó Espejo, el test rápido permite sacar una muestra de una población para determinar porcentaje de positividad. Es decir, el grado de exposición que una determinada población, en un determinado momento, puede tener respecto de la enfermedad. "Por ejemplo, si testeamos a 1.000 personas y encontramos 400 test rápidos positivos decimos que esa población fue altamente expuesta. En cambio, si testeamos a más de 4.000 personas y salen menos de 100 test rápidos positivos, como pasó con los testeos masivos en la Peatonal y en Feria, decimos que es una población con una bajísima exposición. Y de esa manera vamos definiendo si hay transmisión por conglomerado o transmisión comunitaria", explicó. Por otra parte, dijo que el test rápido busca los anticuerpos que una persona desarrolló por estar en contacto con un virus y que por eso se considera a estudio como que tienen una sensibilidad y una especificidad baja. Y, que por eso no pueden ser considerados métodos de diagnóstico. "Hay dos tipos de anticuerpos. Unos, se manifiestan o elevan de manera más temprana después de los 7 o 10 días de que la persona esté infectada y se llaman IGM. El otro anticuerpo que busca el test rápido es la IGG, que es como una memoria. En otras enfermedades virósicas el IGG dura mucho tiempo, pero en el coronavirus dura como máximo 3 meses en el cuerpo y se manifiesta luego del 7mo o 10mo día de contraída la infección", agregó y dijo que debido a estos tiempos es que el test rápido puede dar negativo y la persona puede tener el virus, pues quizás hasta el momento de ser testeada no hizo los anticuerpos que detecta este test. Incluso, Espejo dijo que por esto los falsos negativos son más comunes que los falsos positivos, sobre todo cuando la persona tiene síntomas. En el mismo sentido, hace unos días, Alina Almazán, secretaria de Planificación, dijo: "Cuando una persona tiene síntomas es posible que esté en una fase activa de una enfermedad que puede ser o no Covid-19. Con un test rápido no podemos hacer diagnóstico de la enfermedad y lo más probable es que en estos casos nos dé negativo; y esto no significa que no tenga la enfermedad. La persona con síntomas debe registrarse para ser evaluada correctamente en el nivel de atención que le corresponda; y no buscar acceder inmediatamente a un test rápido porque podemos llegar a cometer un error diagnóstico que implicaría la gravedad en la contagiosidad de la enfermedad".

Diagnóstico



Hay dos métodos de diagnóstico: la PCR y el test antígeno (se tiene los resultados en 20 minutos). Ambos son con hisopados y son altamente efectivos. Sin embrago, el hisopado es el más específico, pues busca la presencia de partículas virales.

Para contactarse



Aquellas personas que sean contacto estrecho de una persona detectada como positiva y que sientan algún síntoma moderado a leve deben informar su estado en la página www.entrevistasalud.sanjuan.gob.ar. O escribir un Whatsapp al 2646601111.