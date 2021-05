Un estudio realizado durante el mes de abril por la Unión Industrial de San Juan (UISJ), sobre la situación laboral y el impacto Covid, reveló que, a pesar de no tener restricciones para trabajar, más de la mitad de las empresas -el 62%- tiene dificultades financieras para el pago de sueldos y de las cargas sociales de sus trabajadores. Sólo un 38% respondió que no necesita ningún tipo de ayuda para el pago de haberes al personal. El resto sí lo necesita pero no puede recurrir a la ayuda nacional a través del Repro II porque las exigencias son inalcanzables, aseguran. El sondeo que también apuntó a la situación sanitaria dice que en el último mes crecieron 20% los contagios de los trabajadores.

Actualmente es del 11,4% el ausentismo promedio por causas asociadas al Covid, cuando en marzo había sido sólo 9,5%. En relación a esto, un tercio del sector fabril afirmó haber aumentado su dotación de personal, pero explicaron que no es un aumento de personal real y efectivo, sino que la mayoría de esas empresas son del tipo esenciales que han tenido que contratar para reemplazar al personal licenciado. Los industriales también afirmaron que la mayoría de los contagios se produjo no en la fábrica -donde se cumplen a rajatabla los protocolos-, sino en las reuniones sociales (61,8%) y en el hogar (34,5%). En la encuesta participaron 55 empresas que nuclean a 3.274 empleados de las cuales más del 60% son micro y pequeñas empresas. Hugo Goransky, presidente de la UISJ, valoró los protocolos de las industrias y que los trabajadores vayan por su cuenta a trabajar sin utilizar el transporte público. Admitió las dificultades financieras y agradeció las nuevas líneas que ha sacado el gobierno provincial con el banco San Juan, pero consideró que la industria local necesita medidas de fondo. ‘’Hace falta una ley nacional que solucione las asimetrías regionales y pueda equilibrar el 70% del costo extra que tiene las industrias para llegar a los centros de consumo’’, dijo. Por su parte el industrial Gustavo Fernández dijo que la dificultad para pagar sueldos se explica por la caída de la producción que no ha recuperado los niveles prepandemia, en conjunto con la prohibición de despidos. Destacó también que más del 97% de los contagios que hay en los empleos industriales ‘’no se dan en el ámbito del trabajo’. Por su parte, Daniel Cano, vicepresidente de la entidad, destacó que sólo el 1,8% se ha contagiado en su lugar de trabajo. También dijo que con respecto a la vuelta al trabajo la mayoría de los mayores de 60 años vuelven contentos a sus puestos laborales luego de vacunarse. La única excepción en el gremio de los plásticos, que está interponiendo trabas para el regreso de los trabajadores del sector.

Sin capacidad de "fondearse"

En el sector industrial alertan que la mayoría de las empresas sigue golpeada por la crisis y por eso es complicada la situación financiera de las mismas. Daniel Cano indicó que más de un tercio de los encuestados está pagando parcialmente las cargas sociales de la empresa, o no está pagando ningún concepto directamente. ""El problema es el endeudamiento que se va acumulando y las consecuencias que luego se deben enfrentar con la Administración Federal de Recursos Públicos", dijo. Añadió que salió una línea de financiamiento muy conveniente del banco San Juan, pero justamente los que están debiendo no son sujetos de crédito. "El banco no acepta al que esta endeudado con la AFIP", dijo.