Ayer se conoció que la Dirección de Aduanas fijó en 12,50 dólares el piso mínimo al que los exportadores deben vender al mundo una caja de 10 kilos de pasas de uva y en la Cámara de Comercio Exterior de San Juan (Cacex) se mostraron conformes porque las autoridades aplicaron un valor cercano al que sugirió el sector, y además porque no fue un precio impuesto sino consensuado con los exportadores. Carlos Huertas, referente de los paseros en la entidad, dijo que el sector planteó un valor de 14 dólares, aunque podría aceptarse un ajuste en más o en menos del 10%, y esto último fue lo que finalmente terminaron aplicando las autoridades. ""Es ponderable que se produjo una instancia de diálogo, y se consideró la propuesta técnica que aportó la Cámara", dijo. San Juan es la principal productora y exportadora del país. La aduana decidió hace unas semanas que iba a volver a aplicar "precios referenciales" a cebollas, ajos, y pasas, entre otros; como una herramienta para evitar que se produzca subfacturación por parte del sector privado, una maniobra con la cual se terminan pagando menos impuestos, cuando por la crisis económica que desató la pandemia el país necesita recaudar más. En la Cacex no cayó bien esta iniciativa porque advirtieron que Argentina no es formador de precios y temen que estos valores bajen en el mercado, y el exportador se vea obligado a tributar un monto mayor al fisco del que corresponde. Sin embargo, hubo reuniones entre el área de Valoración de la Aduana y la entidad local y se consensuó un valor. Huertas añadió que se quedó en que ese valor no será estático sino que se irá revisando periódicamente los ajustes de precios en el mercado internacional "en función de cómo se comporte la oferta y la demanda".

En el caso de la pasa, el precio referencial de 1,25 dólares por kilo, tendrá vigencia para exportaciones a Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela.

Según publicaron medios nacionales, la aduana habría detectado seis o siete empresas que estaban subfacturando a 7 y 8 dólares la caja de 10 kilos de pasas. Según trascendió, si bien el valor de mercado se redujo sustancialmente desde 2019 (llegó a 20 o 22 dólares por caja de 10 kilos) hasta un promedio actual de 13,50 dólares. A los valores impuestos para cebolla, leche en polvo y ahora pasas de uva, próximamente se sumaría el ajo, entre otras exportaciones de fuerte componente regional. En el año 2015 habían alrededor de 1.100 productos exportables con valores referenciales, pero Macri en el 2017 los derogó.

Pese a ser un alimento y por lo tanto su actividad de comercialización no estuvo restringida durante la cuarentena, los paseros locales dicen que la demanda se contrajo en los últimos meses. ""Tuvimos algo más de dos meses, desde mediados de marzo, abril y mayo, donde la demanda descendió en todo el mercado por múltiples factores. Hubo factor psicológico y también cuestiones relativas a dificultades logísticas y operativas por el aislamiento", explicó Huertas. Aunque aún no disponen de cifras para cuantificar el escenario, añadió que en los meses de junio y de julio recién la actividad ha vuelto a niveles normales de despachos. ""Es difícil pronosticar qué va a pasar en el resto del año, no hay previsibilidad. Es difícil proyectar los resultados de corto plazo, este es un año en el cual se debe seguir al mercado día a día", indicó el referente, que agregó que lo fundamental durante la pandemia fue mantener las fuentes de trabajo, no se cerraron instalaciones y se aprovechó el tiempo ocioso para hacer capacitaciones al personal.

Razones de pesos

La fijación del valor de referencia por parte de las autoridades de la aduana forman parte de una política que comenzó con las cebollas y luego continuó con la leche en polvo, y continuará con otros productos. En el caso de la leche se detectó que gran parte de los dueños de lácteas medianas habían ingresado al blanqueo de capitales de 2016, producto de haber declarado el precio de la leche en polvo por debajo de lo que realmente se pagaba. El 19 de junio pasado, en medio de la crisis económica por la pandemia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Resolución General 4710/2020, restableció la aplicación de los valores referenciales de exportación (precios mínimos), para combatir la sub y sobrefacturación en mercaderías. En diciembre de 2015 había más de 1.100 productos específicos con valores referenciales, lo que abarcaba a casi 900 posiciones arancelarias.

Exportación 2019

7,1 por ciento de las exportaciones totales del complejo vitivinícola argentino en el 2019 (U$S 1.026 millones) correspondieron a las pasas.

Principal comprador

Brasil sigue siendo el destino principal de la producción de pasas de uva sanjuaninas y argentinas. Entre el 65 y el 85 por ciento del total exportado cada año por esta provincia se vende a compradores -distribuidores y supermercados- brasileños. Luego, los mercados más importantes son EEUU y Colombia.