En medio de la discusión por la aplicación del llamado impuesto a la riqueza en el marco del coronavirus, el diputado nacional Walberto Allende dijo que "en estas circunstancias, aquellos que tienen grandes fortunas deben hacer su aporte". El legislador pasó ayer por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y trató diversos temas, como la polémica que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la compra con sobreprecios, la necesidad de volver a sesionar en el Congreso y las medidas que se están tomando a nivel provincial en la lucha contra el Covid-19.



En el bloque oficialista de la Cámara de Diputados, que conduce Máximo Kirchner, vienen trabajando en un proyecto para la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Allende manifestó estar de acuerdo con la medida al señalar que "en estos momentos de emergencia, en el que todos están haciendo un esfuerzo importante, los poseedores de estas grandes fortunas pueden hacer un aporte también". El tributo caería sobre aquellas personas que cuenten con un patrimonios superior a 200 millones de pesos, por lo que solamente impactaría en un pequeño porcentaje de la población. Allende explicó que hay varios detalles que aún no están definidos, como por cuánto tiempo se extenderá la medida. Además, comentó que cree que la iniciativa será acompañada tanto por el oficialismo como por la oposición porque, al paralizarse la economía, la recaudación bajó y por eso hay que ayudar a los sectores con más dificultades.

"Nadie estaba preparado para una situación así, pero siempre el Gobernador tiene la mirada puesta un paso más allá de nosotros". Walberto Allende - Diputado Nacional

La polémica que se desplegó en el Ministerio de Desarrollo Social por el pago de precios más altos a los establecidos por el mismo Estado también fue un tema en el que Allende dio su opinión. El legislador resaltó que "el ministro y el Presidente pagaron un costo político muy alto" y agregó que "en otra circunstancia, esto hubiese producido la renuncia de Arroyo" porque, en el contexto actual, su tarea tiene un rol fundamental.



A causa del aislamiento obligatorio, el Congreso de la Nación no puede sesionar, ya que algunos de los legisladores son parte del grupo de riesgo y porque no podrían cumplir las pautas de distanciamiento. Sin embargo, Allende dijo que "de alguna manera tenemos que trabajar porque todos seguimos cobrando". El diputado manifestó que sus pares tienen la misma intención, pero que todavía no se logra llegar a un criterio que sea seguro para los miembros de la Cámara baja. Además, resaltó que varios de sus compañeros son de diferentes provincias y que,en el caso de viajar a Buenos Aires, deberían cumplir con la cuarentena.



En el plano provincial, coincidió con el gobernador Sergio Uñac "en ir realizando estas aperturas escalonadas con fuerte control del Estado porque sino corremos el riesgo de tirar todo el esfuerzo que han hecho los sanjuaninos".



Con respecto al aporte de la clase política a la lucha para mitigar los efectos del virus, Allende comentó que donará parte de su salario y agregó que con los otros diputados sanjuaninos del bloque del Frente de Todos realizaron una donación de 300 mil pesos a Cáritas San Juan del subsidio que entregó la Cámara de Diputados.



Al cierre, Allende manifestó que la oferta del país con los acreedores privados pasará por el Congreso y expresó estar de acuerdo con la propuesta que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque "es lo que se puede hacer frente" y que refleja "la situación de lo que se puede pagar y de lo que no".