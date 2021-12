Hace unos días, desde el Ministerio de Salud confirmaron los primeros casos de la variante Delta en San Juan. En este contexto, DIARIO DE CUYO realizó un sondeo para saber si a los sanjuaninos los intimida la presencia de la variante. Tres de cada 4 personas que fueron entrevistadas dijeron que no sienten más miedo ante la presencia de Delta.

Mientras que sólo un tercio comentó que piensa incrementar los cuidados para evitar los contagios. A la vez, casi la totalidad de los encuestados comentó que cumplió con el esquema de vacunación indicado hasta ahora.

La primera pregunta del sondeo tuvo el objetivo de que los sanjuaninos comentaran cuánto saben de la variante, que es definida como la más contagiosa de todas. "Del 1 al 10, ¿cuánto sabés de la variante Delta?", fue esa consulta y en promedio los sanjuaninos dijeron que conocen un 4,7. "La verdad que conozco muy poco", dijo Laura Rodríguez, una mujer de Santa Lucía, mientras que Paulina Olivera, una joven de 18 años, comentó que ella la había escuchado nombrar, pero que no sabe nada de la variante.

Jóvenes. En la plaza 25 de Mayo, varios jóvenes dijeron que ellos no incrementarán las medidas de prevención y que seguirán juntándose con sus amigos, como lo venían haciendo.

Las demás preguntas tuvieron que ver con el miedo que genera esta variante y con saber si se incrementará la prevención para evitar el contagio. El 73% de las personas dijo que no siente temor a la Delta, a pesar de que ya hay casos en la provincia. En este sentido, la mayoría comentó que ya están "cansados de la pandemia" y que más que la variante, les da miedo la vuelta a la cuarentena. "Es hora de que aprendamos a vivir con el virus, pero ya queremos salir a la calle tranquilos. No me da miedo la Delta, creo que si me sigo cuidando como lo vengo haciendo todo irá bien", dijo Rosa Guzmán, de Chimbas, mientras que Fernando Castro, de Rawson, comentó que "al principio sentí miedo, pero después analizando la situación no tengo temor. Yo creo que la idea de que vuelvan a encerrarnos me da más cosa que la presencia de Delta".

Sobre la prevención, la mayoría (66%) dijo que no se cuidará más, mientras que el resto dijo que incrementará el uso de tapaboca, que volverán a utilizarlo con más frecuencia en los espacios abiertos o que evitarán las reuniones masivas. "Ya no usamos todo el día el tapaboca y la verdad que creo que estamos relajados, pero estamos cansados de la situación. Por ahora vamos a seguir así, pero si vemos que todo se vuelve más duro, ahí sí tendremos que empezar a cuidarnos más fuerte, como a principio de año", agregó Lautaro Navarro, de Capital.

PROTAGONISTAS

MARITÉ ZAPATA - Vecina de Pocito

"No nos da miedo la nueva variante. En mi familia ya tenemos interiorizada la prevención y vamos a seguir cuidándonos. No sé si volvamos a usar tapaboca en todo momento, pero mantendremos la distancia".

AMADO ESPEJO - Vecino de Chimbas

"Hay que seguir, porque si no, nos volvemos locos. Sé poco de la Delta y quizás por eso no me hago tanto problema. Igualmente, creo que voy a seguir con los cuidados básicos como vengo haciendo hasta el momento".

ROSANA JOFRÉ - Vecina de 25 de Mayo

"No siento miedo. Lo bueno es que ahora terminan las clases y los chicos van a tener menos contacto con otros niños. Eso me deja más tranquila. Lo que sí veo es que hay gente que no se quiere vacunar y eso preocupa".