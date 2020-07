Terminar con la estigmatización que ronda en torno a los centros de salud en plena pandemia y que los pacientes con enfermedades crónicas retomen sus tratamientos es el objetivo que buscan las clínicas y sanatorios de la provincia. El temor a contraer Covid-19 hizo que bajen considerablemente las consultas. Por eso, y con el fin de que los habituales pacientes retomen la atención presencial, algunas clínicas analizan llamar por teléfono a la matrícula de pacientes.

Conociendo la gravedad que representa frenar un tratamiento oncológico, por hipertensión, cardiopatía o diabetes, genera preocupación en el sector médico. Desde que inició la pandemia las clínicas cuentan con un triage, desde donde se deriva a las personas según sus síntomas, de esta manera un posible caso de Covid-19 no tendrá ningún tipo de contacto con otra persona que asiste por otra patología.

"Es preocupante. Si bien este mes hemos mejorado, si no logramos que el retorno de los pacientes con enfermedades crónicas vuelva a la normalidad, sería una buena chance llamarlos por teléfono", comentó Gustavo Paoletti, director del Sanatorio San Juan. En esa clínica en el mes de mayo las consultas por tratamientos cayeron más del 50%. El Sanatorio Argentino no fue la excepción, su director Pablo Romano explicó que recién en este mes han logrado que aumenten las consultas pero no como esperaban. "La gente tiene que tomar conciencia que si frenan sus controles, aumenta el riesgo para sus enfermedades. No sabemos cuándo va parar esta pandemia, pero los tratamientos no se deben interrumpir", comentó y dijo que también analizarán llamar a los pacientes.

"Sería una buena chance llamar a los pacientes para citarlos porque estamos interesados en su salud, pero lo importante es que ellos entiendan que tienen que retomar sus controles", sostuvo Miguel Rodríguez, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios.

En la Clínica El Castaño, dijeron que las consultas mejoraron en junio alcanzando ahora el 80% en su matrícula de pacientes habituales, pero aún así no logran volver a la atención normal de quienes tienen enfermedades crónicas. Su director Walter Stoermann dijo que la baja notable fue en los pacientes con enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

En la Clínica Madre Teresa están cerca de alcanzar la normalidad después de la baja notable que tuvieron en los primeros meses de pandemia. Mientras que en IMOC, en donde realizan tratamientos oncológicos, también las consultas van en alza. "Los pacientes de cáncer le tienen respeto a la enfermedad que tienen por eso regresaron a los controles apenas se normalizó la atención", comentó el oncólogo Juan Pablo Olivera.