El regreso a clases el 1 de marzo ya toma forma y por ahora todo apunta a que la presencialidad pueda concretarse estableciendo turnos en grupos rotativos y bajo el ya conocido sistema de aulas burbuja, siempre que la situación sanitaria acompañe. Se trata de una modalidad ya contemplada en el protocolo sanitario del año pasado y por tanto está considerado en la cartera de Educación. Así lo confirmó Rosana Vicentela, secretaria de Educación de la provincia, quien también adelantó que está como "propuesta a analizar" una vuelta a las aulas en los 19 departamentos a la vez y no de forma escalonada como fue la experiencia de agosto del año pasado. "La alternancia de grupos es para garantizar el protocolo y lo que está para ser analizado y trabajado es la idea de que las clases vuelvan en todos los departamentos de la provincia al mismo tiempo", dijo la funcionaria.

La definición de la provincia está en consonancia con el modelo que pregona Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, quien sostiene al esquema de alternancias como uno de los criterios para garantizar la presencialidad manteniendo la distancia social.

La alternancia de grupos implica que el grupo de alumnos de cada grado o año se divida a la mitad para que una asista una semana y a la siguiente otra, y así ir rotando semana por media la presencialidad de cada alumno en el aula. A su vez y para cumplir con el protocolo sanitario establecido, la disposición de los alumnos en las aulas será mediante el sistema de burbuja, con bancos enfrentados o alineados y donde hay una distancia de al menos 1,5 metro entre alumnos. Puede haber hasta 15 alumnos por clase.

Otra de los aspectos del próximo ciclo lectivo es la bimodalidad, un mix entre educación presencial y educación a distancia, ya que al rotar los grupos, los estudiantes que se queden en casa deberán completar las guías otorgadas por el maestro en presencial, que deberán llevarlas terminadas en su retorno a la semana siguiente. También se contempla que el alumno pueda realizar tareas desde la virtualidad, de acuerdo a la planificación del docente y según las características socioeconómicas de sus alumnos, posibilidades de conectividad y herramientas electrónicas.

Esto último es uno de los aspectos a ajustar una vez que comiencen las clases, pues también dependerá de la organización de cada institución educativa y sus docentes. Del mismo modo se resolverán otras incógnitas sobre cómo se distribuirán los grupos en la escuela en caso de ser numerosos (un grupo que supere el número establecido por protocolo porque el curso es numeroso), cuáles serán los primeros en asistir la semana de inicio de clases y cómo será el dictado para los que en esos días no deban asistir, qué se prevé para la evaluación de los alumnos, entre las dudas que seguramente podrán generarse entre los padres.

Vale destacar que estas acciones que ya se trabajan a modo de borrador en el Ministerio de Educación, están ligadas a la evolución del estatus sanitario que se presente en la provincia al inicio de las clases.

Promoción Acompañada, en marcha para todos

Ayer y mediante una conferencia de prensa, desde el Ministerio de Educación local ampliaron datos sobre el llamado Fortalecimiento Educativo en la Promoción Acompañada, las tutorías gratuitas para los estudiantes de primaria, secundaria y adultos que pasan de nivel y no alcanzaron los saberes establecidos en 2020. Las mismas estarán activas desde el 1 de febrero y se dictarán cada sábado para quienes lo necesiten. Las tutorías se realizarán a través de diferentes programas de la cartera educativa. Entre los detalles que se brindaron, para la primaria y desde el 6 de febrero al 31 de marzo, se dictarán bajo estricto protocolo clases de fortalecimiento educativo en las escuelas sedes en horario de 8 a 12.30 horas. Cursarán los alumnos que no alcanzaron los saberes para promocionar a Nivel Medio: Sexto grado de primaria común, sexto grado de primaria agrupada, primer, segundo y tercer año de primaria rural aislada. Para la secundaria, las tutorías comenzaran a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de marzo con los alumnos de sexto año de Educación Secundaria Orientada y Artística (los alumnos que pasan a a nivel universitario). Tienen dos modalidades, la presencial únicamente en los departamentos Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil y no presencial para todos los estudiantes de la provincia.

También dieron detalles sobre el boleto escolar que para acompañar este programa, estará en vigencia desde el mismo lunes 1 de febrero. El boleto para los alumnos seguirá costando $7, y $11 para los docentes. En ambos casos se deberán tramitar los carnets en las correspondientes empresas de colectivos, con requisitos como certificado de alumno regular y fotocopia del DNI para los alumnos. El certificado podrá ser tramitado en las escuelas con el personal de guardia mínima. Los docentes por su parte, deberán tener una certificación de la escuela donde trabajan y copia del DNI.