Carga horaria. Actualmente hay docentes secundarios que trabajan hasta 50 horas semanales para poder contar con un mayor ingreso económico.

El Ministerio de Educación en la provincia continúa con el plan de mejorar la calidad educativa en todos los niveles. En este marco, el ministro, Felipe De los Ríos, hizo pública la propuesta de reducir el máximo de horas cátedras que puede tomar un docente secundario y que actualmente asciende a 50 horas semanales. El funcionario dijo que la idea es que haya un tope de 40 para que el docente también disponga de tiempo para capacitarse. Los representantes de todos los gremios dijeron que apoyan esta medida, siempre que vaya acompañada de un reajuste salarial para que los profesores no sufran la reducción de sus ingresos.



De los Ríos dijo que "un docente con 50 horas cátedras semanales da clases en unos 10 cursos con una media de 25 a 30 alumnos cada uno, por lo que tiene que preparar y corregir unas 300 evaluaciones". Y que esto va en detrimento de la calidad educativa, ya que no dispone de tiempo ni siquiera para capacitarse. "Para revertir esta situación nos hemos propuesto acordar con los gremios un cupo máximo de horas cátedras semanales que varía entre las 36 y 40 horas, de modo que el docente pueda contar con más tiempo disponible para descansar y capacitarse", dijo el Ministro.



También aclaró que esta medida, si se concreta, no afectará a quienes ya trabajan 50 horas por semana. Agregó que estos docentes darán clases según la cantidad horaria que se determine y que el "excedente" lo podrá usar para capacitarse o capacitar a otros, sin que su salario se vea afectado.



Por su parte, los representantes de UDA, SADOP y AMEP se mostraron a favor de la reducción de la carga horaria para docentes secundarios, aunque sostuvieron que esta medida no debe afectar el bolsillo de los trabajadores. Coincidieron en la necesidad de que el docente trabaje menos, pero que gane más. "Si un docente toma 50 horas cátedras semanales es porque no le alcanza para vivir y no por gusto. Por eso creemos necesario que si sólo puede tomar 36 o 40 horas semanales gane un sueldo similar al de 50 horas. Piden calidad educativa cuando el docente se pasa mañana, tarde y noche trabajando para poder comer", sostuvo Raúl Videla, de SADOP.



En tanto Roberto Rosas, de UDA, y Daniel Quiroga de AMEP, dijeron que actualmente el valor mínimo de la hora cátedra ronda los 600 pesos; y que su valor debería ser hasta un 30% más para que el docente no se viera en la necesidad de trabajar 50 horas por semana.



Ante estos reclamos, el ministro De los Ríos sostuvo que la idea es que la reducción horaria esté acompañada con un incremento paulatino del salario para no afectar el bolsillo de los docentes. Agregó que este tema de tratará en paritarias.





