La ocupación fue buena y hubo muchas ofertas

Sobre ruedas. En Zonda, una de las propuestas más llamativas es el alquiler de bicicletas y el paseo por el departamento.

El Gran San Juan y los departamentos cercanos fueron muy promocionados para estas vacaciones de invierno. Esta promoción tuvo sus frutos, pues los hoteles de estos lugares arrancaron esta temporada con una buena ocupación hotelera. Según un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO, desde el lunes hasta ayer, la ocupación fue en promedio del 70% en el Gran San Juan y sus alrededores. Desde los hoteles se mostraron satisfechos con el movimiento de turistas que hubo y dijeron que esperan que esas cifras aumenten notablemente desde el próximo lunes cuando otras provincias arranquen el receso invernal. A la vez, comentaron que el 22 de julio comienza las vacaciones en Buenos Aires y eso hará crecer más la ocupación. "Desde el día del eclipse no paramos de recibir turistas. Desde el lunes tenemos más o menos el 80% de la plaza ocupada. Vino muchos turismo de Córdoba, Mendoza y Santa Fe", dijo Josefina Morales, del hotel Albertina.

Cabalgata y naturaleza. Hay varios prestadores que ofrecen cabalgatas en Zonda, Marquesado y destinos de Rivadavia, entre otros lugares.



Por su parte, los turistas que recorrieron los departamentos cercanos a la Ciudad se mostraron satisfechos por las actividades que pudieron realizar. "Recorrimos varios departamentos y descubrimos una provincia hermosa. No imaginábamos tanta belleza", dijo Rosario Villalba, de Córdoba.

Hicimos varias actividades. Recorrimos el centro con una guía que nos llevó por lugares hermosos y nos atendió de maravilla". MARISEL HORTAL - Turista de Santa Fe

La gran estrella, sin sus clásicas atracciones

Desde Córdoba. Una familia cordobesa compró un salamín y tortitas a un vendedor ambulante para comer algo cerca del dique, pues era lo único que podían hacer.

El dique Punta Negra es sin dudas la gran estrella cerca de la Ciudad de San Juan. De hecho, desde su inauguración se volvió el caballito de batalla del Ministerio de Turismo y los prestadores turísticos que hicieron que las propuestas recreativas aumentaran notablemente en el último año. Sin embargo ayer, en plenas vacaciones de invierno, el lugar se mostró desierto de ofertas. Los paradores estuvieron cerrados hasta las 16 y por consecuencia muchas personas que hasta planearon almorzar en el lugar se quedaron sin ese servicio.



"Además de que no tenemos qué comer, tampoco podemos hacer nada recreativo", dijo Alejandro Argüello, que llegó desde Córdoba y que se mostró muy decepcionado. Al igual que él, muchos turistas más se retiraron del lugar hasta enojados, pues en las guías que recibieron para recorrer la provincia leyeron que en el dique ofrecían paseos en embarcación, alquiler de bicicletas y de kayak, pero no pudieron realizar nada porque no había nadie que ofreciera estos servicios. "Llegamos y quedamos sorprendidos de tanta belleza. La guía de turismo dice horarios y días en los que se puede hacer algunas actividades y cuando llegamos no había nada, es muy feo. No habla muy bien de San Juan", agregó Rubén García, de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

"Recorrimos Valle Fértil y Barreal y vimos que falta infraestructura, y cuando llegamos acá, nos encontramos sin servicios". ELVIRA GUTIÉRREZ - Turista de Córdoba