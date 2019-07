Chau plástico. Guadalupe Huertas consiguió casi 75.000 firmas de apoyo a su petitorio de prohibir las bolsas y envoltorios de plástico. La joven de 19 años afirma que pueden ser reemplazadas por bolsas de tela, poliestireno o cajas de cartón.



Guadalupe Huertas cuenta que cuando era niña, si caminaba por la vereda y veía una bolsa de plástico en el piso, la recogía y la arrojaba a la canasta de residuos que encontraba. Esa conciencia ecológica continuó y hoy, a los 19 años, publicó un petitorio online para que se prohiba la circulación de las bolsas y envoltorios de plástico en la provincia y está a punto de conseguir 75.000 firmas apoyando ese reclamo.

"Hace un mes y medio que hicimos el petitorio y la verdad es que me sorprendió muchísimo la repercusión. No sé si habrá una respuesta en breve pero yo voy a seguir difundiendo esta problemática que existe en muchos lugares y no se le presta la debida atención", afirmó Guadalupe.

En la solicitud, recuerdan que existe la ley provincial 918-L, que consiste en un programa de sustitución de bolsas y envoltorios plástico de uso en el comercio, medida que considera insuficiente. "Sólo tenemos la opción de comprar una bolsa ecológica en un supermercado y las bolsas de plástico se dan o tienen un costo mínimo para luego ser usadas aproximadamente dos veces como máximo. El fin de esta petición es que el Gobierno de San Juan prohiba las bolsas y envoltorios de plástico reemplazando por bolsas ecológicas, cajas, entre otros", comparó.

Guadalupe mencionó el caso en Buenos Aires que le sirvió de inspiración. En 5 meses no habrá más sorbetes de plástico. La prohibición completa llega por distintos caminos. Uno de ellos, el que motivó a la sanjuanina, fue por la campaña que comenzó una adolescente de 15 años, llamada Violeta Oxenford, empleando la misma fórmula: un petitorio en la página change.org.

Mientras el petitorio de Violeta sumaba ayer -al cierre de esta edición- 23.088 adhesiones, el de Guadalupe contaba con 73.912.

Ambas están involucradas en advertir de los peligros que significan para el planeta la actual cantidad de fabricación de plástico en elementos de un sólo uso. Con la frase "10 minutos en las manos y 150 años en la tierra" y la foto de una bolsa de plástico a la deriva por el soplido del viento, Guadalupe inició la campaña. "A simple vista, una bolsa de plástico no representa nada. Pero si nos enteramos del tema, ya está bueno". Sueña con una decisión gubernamental para que se prohiban las bolsas y envoltorios de plástico y al final repitió los datos que espera a que más personas se unan a us causa: "Se estima que se han producido más de 8 mil millones de toneladas de plástico virgen desde 1950. El 50% del plástico que usamos es para un solo uso".



La plataforma

El petitorio de Guadalupe se encuentra en la web de la organización "change.org", que se presenta como "La mayor plataforma de peticiones del mundo".

De todos modos, la presión social que ejerce no sustituye a las iniciativas legislativas populares ya que sus solicitudes vía web no tienen validez legal.