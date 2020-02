Desde el pasado sábado, la rutina de gran parte de Italia cambió por completo. El país registra el mayor foco de la epidemia por coronavirus fuera de Asia, lo que obligó al gobierno a tomar medidas extremas para frenar la propagación de la enfermedad. En ese contexto están Martín Troncoso, hijo del reconocido músico sanjuanino fallecido Eduardo Troncoso, junto a su esposa y sus dos hijos de 9 y 11 años. El artista de 38 años que se asentó allí desde hace 12, compartió con DIARIO DE CUYO cómo se vive en medio del pánico y la sugestión de la gente e intentando seguir todos los consejos para conservar la salud.

“Nosotros tratamos de no asustarnos y sólo estar atentos a las medidas de prevención. No estamos encerrados por completo, salimos a comprar en los alrededores. Sin embargo, no es mucho lo que podemos hacer, porque la mayoría de las actividades fueron canceladas”, comentó el artista que difunde la música cuyana y el tango por el mundo y vive en Milán.

Según los últimos registros, en el país europeo ya hay 7 personas muertas por coronavirus y 172 infectadas, mientras la enfermedad sigue avanzando.

Al respecto, Martín relató que “los supermercados están abiertos, aunque sólo hasta las 18, pero la gente casi no va. Hay poca mercadería porque en medio del miedo la gente salió a comprar para guardar en su casa y evitar salir. Además, para evitar nuevos contagios, sólo puede ingresar un máximo de 40 personas a la vez”.

Y agregó que, “otra cosa que escasea son las máscaras y barbijos, es muy difícil conseguirlos porque todos salieron a comprar”.

El músico vio su actividad afectada directamente. Es que, dos de las presentaciones que tenía previstas se cancelaron y no sabe qué sucederá con el resto. “Esto afecta directamente la economía de nuestra familia, pero sabemos que los importante es cuidar la salud de la gente”, reflexionó el artista.

Su esposa, quien es maestra, tampoco está trabajando, porque todas las escuelas permanecen cerradas. “Obviamente mis hijos también están todo el día en casa, así que tratamos de hacer distintas actividades para evitar que se asusten. Aunque nos mantenemos al tanto de todo lo que sucede e implementamos todas las medidas que se van informando. Esperemos que todo se controle pronto y podamos volver a nuestra vida normal”, sostuvo Martín.