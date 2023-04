"Necesitamos que los sanjuaninos comprendan que tienen que sacar los floreros y las plantas que crecen en agua. Esos son los principales lugares donde hay criaderos. Es decir, las personas tienen muchos mosquitos dentro de sus viviendas", dijo Liliana Salvá, la directora del Programa Provincial de Vectores, que es el encargado de controlar el dengue en San Juan. Esto lo dijo porque en los operativos que realizan para controlar la población del Aedes aegypti, observaron que hay casi la misma cantidad de criaderos en el interior como en el exterior de las viviendas y eso pone en alerta a los funcionarios, pues deducen que la gente no está tomando los recaudos para prevenir esta enfermedad.

En Argentina, el brote de dengue crece sin parar. Hasta ayer, ya se habían confirmado cerca de 55 mil casos y había 44 fallecidos. En San Juan, los acasos autóctonos aún no aparecen, pero desde Salud dijeron que hay que trabajar en conjunto, hasta con los vecinos, para evitar que esto suceda. En este contexto, es que dieron los datos oficiales sobre el control de criaderos del Aedes aegypti, que es el vector de esta enfermedad, que está batiendo records en relación al último brote que hubo en el país, que fue en 2021.

En conjunto con la fundación Mundo Sano, el Programa Provincial de Vectores comenzó sus operativos en agosto de 2022, aproximadamente. Colocaron sensores de oviposturas (ovitrampas) en distintas zonas del Gran San Juan, Valle Fértil (que es el departamento donde primero se encontraron los mosquitos que contagian en dengue) y Sarmiento. Estas trampas son observadas por biólogos todas las semanas, para comprobar la cantidad de huevos que en ellas se colocan. "Ponemos trampas dentro y fuera de las viviendas. Y nos sorprende, porque hay zonas en las que hay más criaderos intradomiciliarios, que peridomiciliarios", dijo la funcionaria y explicó que por cada trampa que ponen dentro de una casa, colocan una afuera.

En laboratorio. Los especialistas revisan semanalmente las trampas que se colocan, para controlar la cantidad de huevos de mosquitos que quedaron.

Rawson es uno de los departamentos en los que se vio este fenómeno. Liliana Salvá comentó que ahí encontraron 57 trampas con huevos dentro de diferentes casas, y 51 en el exterior de las viviendas. "En el resto de los departamentos -sin contar Valle Fértil porque es un caso "especial"- encontramos 51 criaderos intradomiciliarios y 64 peridomiciliarios. Es decir, si sumamos todos, la diferencia es mínima", dijo la funcionaria. Es que, en total detectaron 108 criaderos dentro de las casas y 115 en el exterior.

Tras dar estos datos, Salvá reiteró el rol fundamental de los ciudadanos. Dijo que sin la ayuda de las personas, no se podrá evitar que el dengue gane terreno en San Juan. "Es que tenemos el mosquito dentro de las casas. Vamos a poner tela mosquitera y eso no va a servir, porque ya están instalados y los criaderos duran cerca de un año -ver "mitos del dengue"-. Es por esto que pedimos que la gente tenga conciencia y sepa que estamos ante una enfermedad peligrosa", agregó la funcionaria.

Además, explicó que este mosquito, que no es típico de San Juan, se adaptó al clima local y en el interior de las casas es donde encuentra más confort. Es por esto que dijo que además de los floreros, las personas deben mantener tapados los inodoros, sobre todo de los baños que no se usan frecuentemente; cuidar los lugares donde hay goteras y se acumula agua, echar agua hirviendo en los desagües de las cocinas y los baños, limpiar la descarga de agua de las heladeras y restregar los bebederos de los animales todos los días, para sumar a la prevención.

Valle Fértil, un caso particular

En San Juan, el departamento que tiene mayor humedad es Valle Fértil. Es por esto que fue el primer departamento en el que se encontró la presencia de Aedes aegypti. En esta zona, el control de criaderos da resultados totalmente diferentes. "En el Valle encontramos muchos más criaderos peridomiciliarios, que intradomiciliarios. Y es por el clima", dijo Liliana Salvá y comentó que allí detectaron sólo 8 criaderos en el interior de las casas y 20 en el exterior.

> Los mitos y las certezas acerca de esta enfermedad

La fumigación. Desde el Programa Control de Vectores dijeron que los insecticidas sólo deben ser utilizados cuando hay un caso sospechoso, pues sólo mata al mosquito adulto.

Desde Control de Vectores dieron una lista de cuáles son los principales mitos y certezas que hay sobre el dengue. En este contexto, Florencia Cano, bióloga del programa de Salud, explicó que en San Juan los mayores criaderos están en los floreros.

* El mosquito que transmite dengue se cría en charcos y zanjas: Cano dijo que eso es totalmente falso, pues la hembra del Aedes aegypti pone sus huevos en las paredes de recipientes artificiales que juntan agua. A la vez, dijo que se trata de un mosquito domiciliario. "En San Juan, el mayor problema son las plantas en agua. En el país, sobre todo donde hay muchas lluvias, se pide que saquen los neumáticos que acumulan agua de lluvia o riego, pero en la provincia hacemos hincapié en limpiar y retirar los floreros", dijo la especialista.

* El dengue, zika y chikungunya son enfermedades de la pobreza: sobre esto, la bióloga dijo que hay determinadas condiciones como la falta de agua potable, que hace que los riesgos sean mayores. Sin embargo, el Aedes aegypti puede reproducirse y vivir en cualquier domicilio, de cualquier clase social.

* Las bajas temperaturas terminan con el Aedes aegypti: si bien el frío aletarga la actividad reproductiva del mosquito, no lo elimina al 100%. Es que el Aedes aegypti adulto se va a refugiar en el interior de las viviendas por lo menos 1 mes más después de llegado el frío. Además, las bajas temperaturas no matan los huevos, que sobreviven hasta por 1 año. Es decir que el frío no perjudica los criaderos.

* Colocar lavandina, café o ruda en el agua de las plantas mata las larvas de los mosquitos: Florencia Cano dijo que el uso de lavandina o cloro mata los microorganismos de los que se alimentan las larvas y eso hace que no lleguen a ser mosquitos adultos. Pero no afecta a los huevos, razón por la cual posteriormente puede haber mosquitos. Mientras que el beneficio de café o ruda no está comprobado científicamente. "Una planta natural que sirve para ahuyentar a los mosquitos, pero no los mata, es la citronela. Pero esto debe usarse como medida alternativa para evitar las picadas", dijo.

* La aplicación de larvicidas es una medida recomendable: esta medida se utiliza sólo en los recipientes que no pueden ser eliminados, destruidos o tapados (como por ejemplo, tanques, cisternas y aljibes). "Sin embargo, los larvicidas sólo actúan en un estadio del ciclo. Es decir que en los criaderos no mueren ni los huevos, ni las pupas -es la última etapa antes de convertirse en mosquito- por lo que no es del todo eficaz para erradicarlos", agregó la profesional.