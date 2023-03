El dengue sigue avanzando en casi todo el país. Ayer se confirmó una muerte por esta enfermedad y 5.000 nuevos casos en distintas zonas de Argentina. Esto hizo que varias provincias encendieran su alarma sanitaria. "En San Juan estamos bien. No tenemos casos detectados, ni importados, ni autóctonos. Es por esto que no tenemos circulación viral. Sí notamos un aumento importante en la población de Aedes aegypti y por eso pedimos que se refuercen las medidas de prevención", dijo Liliana Salvá, directora del Programa Provincial de Vectores, y comentó que en algunos sectores de San Juan el aumento fue del doble, sin embargo dijo que "no vamos a especificar zonas".

El último Boletín Epidemiológico Nacional indica un crecimiento del 700% de los casos sospechosos en la temporada 2022/2023. Este número genera preocupación ya que podría acercarse al récord ocurrido en 2020. A la vez, informó que la persona que falleció producto de la picadura del mosquito Aedes aegypti era oriunda de Santa Fe. Y que, debido a que del total de casos confirmados 3.992 no tienen antecedentes de viaje (es decir son autóctonos), se determinó que hay circulación viral en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

"El último caso que hubo en San Juan fue importado, en agosto del año pasado. Ante esta situación tenemos que seguir trabajando para evitar los criaderos", agregó la funcionaria. Y remarcó que es clave que la propia ciudadanía aplique medidas de prevención, como vaciar envases con agua y limpiarlos.

Sobre el aumento de la población de mosquitos, Salvá dijo que el clima actual puede ser la razón. "En San Juan esta es la época más húmeda. Venimos de muchos días calurosos y con lluvia. El clima favorece a los criaderos, por eso siempre hay que seguir combatiéndolos, para que haya menos riesgo de contagio", dijo y resaltó que ellos notaron el aumento al analizar los sensores de ovipostura (ovitrampas) a través de los cuales se controla la presencia del Aedes aegypti.

Salvá dijo que en San Juan hay unos 100 sensores en departamentos como Valle Fértil, Rawson, Rivadavia, Capital y Santa Lucía, entre otros, y que en algunos de ellos, el aumento fue del doble. "Pasaron de tener unos 20 huevos a 40", dijo y comentó que la prevención debe darse en todos los departamentos.

>> CLAVES

SÍNTOMAS

El dengue es transmitido por el Aedes aegypti tras picar a un infectado. Los síntomas son fiebre, erupciones, dolor de cabeza y extremidades, molestias en los ojos, náuseas y vómitos. Se trata de un mosquito que pica de día.

CUIDADOS

Para evitar los criaderos es importante desechar los recipientes que puedan tener agua, lavar con cepillo los bebederos, floreros y tapar tanques que sí o sí deban contener agua. Los huevos quedan adheridos a 1 centímetro de la superficie.

CRIADEROS

Las hembras son las que pican, ya que necesitan las proteínas de la sangre para completar reacciones fisiológicas y reproducirse. Los huevos los ponen en agua que parece limpia, pero que realmente no lo está.